فالفيردي يعلن خبرا سيئا بخصوص ميسي

أعلن إيرنيستو فالفيردي، المدير الفني الإسباني لنادي برشلونة، نبأ استمرار غياب القائد ليونيل ميسي عن الملاعب بسبب الإصابة التي يُعاني منها على مستوى عضلة الرجل “السمانة”.
وأكد فالفيردي في الندوة الصحفية التي عقدها، اليوم الجمعة، أن نجم الفريق والقائد ليونيل ميسي سيغيب عن النادي الكاتالوني أمام فالنسيا في الليجا وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا.
وشدد المدير الفني الإسباني على إن النادي الكاتالوني لا يُريد المخاطرة بلاعبه الأرجنتيني ميسي حتى تكتمل عملية التعافي.
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