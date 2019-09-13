رياضة | فالفيردي يصدم جماهير برشلونة ويوضح الموقف النهائي لميسي وسواريز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فالفيردي يصدم جماهير برشلونة ويوضح الموقف النهائي لميسي وسواريز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة على غياب ليونيل ميسي ومدة جاهزية سواريز في لقاء الغد أمام فالنسيا بالجولة الرابعة من الدوري.

وقال فالفيردي في تصريحاته اليوم: اعتقد ان مباراة فالنسيا ستكون مُباراة صعبة على الرغم انهم غيروا مدرب منذ يومين لا اتوقع تغييرا كبيراً في تكتيك فالنسيا لانهم غيروا المدرب منذ ايام فقط فالنسيا فريق يُسبب المشاكل لنا دائماً فالنسيا يُسجلون من اصغر الفرص وشاهدنا ذلك في نهائي كأس الملك

وعن تصريحات ميسي قال: لم اراها قلت لك انني لم اقرأ تصريحات ليو عندما يُصرح ميسي, هناك ناس وظيفتها تحليل وعصر كل كلمة يقولها قلت لكم انكم تعصرون تصاريح ميسي لانه لا يُصرح كثيراً لست انا من يُقرر مستقبل ميسي, الادارة هي من تقرر مثل هذه الاشياء.

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وعن إصابة ميسي وعودته قال: في البداية كنا نعتقد ان اصابة ميسي خفيفة وسيغيب لفترة قصيرة, الحال عكس ذلك ربما يعود ميسي ضد دورتموند ربما بعدها, لا اعرف قلت لكم سابقاً ان اصابة ميسي خفيفة لكن اخطأت, انا لست طبيب، بالطبع غياب ميسي الطويل يقلقنا لكن غيابه العام الماضي لـ 4-5 مباريات لم يؤثر علينا والفريق استجاب بشكل رائع نريد ان يعود ليو ميسي بأسرع وقت لكن نريده ان يعود متعافياً 100%

وفيما يخص صفقة نيمار قال: السوق انتهي من 15 يوم ولا تزال هناك أسئلة تحدثنا عن نيمار قبل بداية السوق و خلال السوق والان انت تسالني عنه.

واضاف: سنعمل على المداورة و سنلعب باللاعبين الذين نعتقد انهم الافضل على الملعب, لدينا ما يكفي من لاعبين مباراة دورتموند وفالنسيا مباريات صعبة واحدة تلو الاخرى

وعن سواريز قال: تدرب معنا بالامس و اليوم ربما, بعدها سنقرر اذا سيلعب ام لا.