رياضة | ريال مدريد يتلقى صدمة جديدة قبل لقاء باريس سان جيرمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يتلقى صدمة جديدة قبل لقاء باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت صحف إسبانية أن ريال مدريد قد تلقى صدمة جديدة وذلك قبل نحو أيام قليلة من مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي في الجولة الاولى من بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم ٢٠١٩-٢٠٢٠

وأشارت الصحف الإسبانية؛ أن نجم ريال مدريد لوكا مودريتش قد تأكد غيابه لمدة تزيد عن أسبوعيم على أقل تقدير وهو ما يجعل لحاقه بمباراة باريس أمر مستحيل.

ولم تكن تلك هي الصدمة الوحيدة للنادي الملكي؛ حيث سيغيب كذلك لاعب الفريق؛ فالفيردي؛ عن مواجهة فريقه أمام النادي الباريسي منتصف الاسبوع الجاري.

ويبدو بأن الأخبار السيئة قبل مواجهة باريس لن تتوقف؛ حيث ألن للنادي الباريسي عن وجود أمكانية كبيرة لمشاركة مبابي وكافاني في مباراة ريال مدريد وبوجود إيكاردي سيكون ذلك هو الثلاثي الذي يقود هجوم نادي باريس سان جيرمان

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وذكرت تقارير صحفية بأن ريال مدريد سيدخل مباراة باريس وهو يعاني من عدد كبير من الغيابات وهو ما يزيد من تعقيد موقف زيدان بعد النتائج السلبية التي حققها الفريق في الفترة الأخيرة.

وكان ريال مدريد قد حقق ٥ نقاط فقط بعد مرور ٣ جولات في بطولة الدوري الاسباني هذا الموسم حيث تعادل الفريق في مباراتين وفاز في مباراة واحدة ليصبح في المركز الخامس بفارق ٤ نقاط خلف جاره أتليتكو مدريد والذي جمع ٩ نقاط كاملة.

وفي نفس السياق، أعلن الفرنسي زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد، نبأ سار لجماهير النادي الملكي قبل المواجهة المرتقبة ضد ليفانتي مساء يوم السبت في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني "الليجا".

وقال زيدان، في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: "إيدين هازارد جاهز وسوف يلعب يوم غدٍ، لقد تدرب بشكل جيد طوال الأسبوع".

ويأتي ذلك بعد غياب إيدين هازارد عن مباريات بداية الموسم نظراً للإصابة التي تعرض لها ويعد البلجيكي الدولي إضافة كبيرة للملكي في مباراته أمام ليفانتي.