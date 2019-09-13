رياضة | بالتواريخ والتفاصيل.. حكاية الإصابة الغامضة لمؤمن زكريا في الأهلي من (الألف إلى الياء)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالتواريخ والتفاصيل.. حكاية الإصابة الغامضة لمؤمن زكريا في الأهلي من (الألف إلى الياء) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استحوذت أزمة الإصابة الغامضة لمؤمن زكريا نجم الأهلي والتي كشف عن تفاصيلها أمس الخميس خلال ظهوره في برنامج "اللعيب" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، علي اهتمام قطاع كبير من جماهير الكرة المصرية وتحديدًا مشجعي وعشاق القلعة الحمراء، والذين تأثروا بشدة من الظهور الصادم للاعب وتأثره نفسيًا بالإصابة التي أبعدته عن الملاعب شهور طويلة.

وأكد مؤمن زكريا في تصريحاته عبر فضائية "إم بي سي مصر" أنه يعاني من إصابة لا يعرف طبيعة تشخيصها حتي الآن، موضحًا أنه سوف يسافر إلي ألمانيا يوم 20 سبتمبر الجاري من أجل الخضوع لفحوصات طبية هناك، لمعرفة طبيعة إصابته ومدة علاجه وفترة غيابه عن الملاعب، مشددًا علي أنه سيبذل قصاري جهده من أجل العودة سريعًا للمشاركة مع الأهلي.

ونفي مؤمن زكريا أن تكون إصابته مزمنة كما تردد، مؤكدًا أن 60 % من إصابته هي "نفسية" بشكل كبير. القصة الكاملة لإصابة مؤمن زكريا بدأت قصة أزمة مؤمن زكريا داخل النادي الأهلي، بعد استبعاده من المشاركة بالمباريات في عهد الفرنسي باتريس كارتيون، وخاصة في مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي في 19 نوفمبر 2011 رغم جاهزيته للمشاركة بشكل طبيعي، حتي أنه اختار جميع لاعبي القائمة عدا "مؤمن" مما آثار غضب اللاعب وشعر بوجود تعنت ضده في الأهلي. في ديسمبر لعام 2018 حدثت أزمة عنيفة بين مؤمن زكريا ومحمد يوسف المدرب العام للفريق وقتها، علي خلفية مفاوضات التجديد للاعب، وخرج "مؤمن" وأكد ترحيبه بالتجديد للأهلي بينما أعلن "يوسف" رفض استمرار اللاعب، وحدث شد وجذب كثيرًا في هذا الأمر، قبل أن تحسمه إدارة الأهلي بتعيين سيد عبد الحفيظ مديرًا للكرة ونجح في تجديد عقد اللاعب دون أي مشاكل لمدة 3 مواسم.

في 23 يناير لعام 2019 وافقت إدارة النادي الأهلي على انتقال مؤمن زكريا إلي نادي أحد السعودي علي سبيل الإعارة، وخرج اللاعب وقتها في الإعلام وألمح لمعاناته من أزمة داخل القلعة الحمراء دفعته للموافقة على الرحيل للدوري السعودي، وأكد أنه سيعود للأهلي مجددًا وأنه لا يستسلم بسهولة بل سيعود أقوي وأفضل من السابق. فجر سعود الحربي رئيس نادي أحد السعودي مفاجأة من العيار الثقيل في فبراير 2019 وبعد أقل من شهر من التعاقد مع مؤمن زكريا، بإعلانه إنهاء إعارة "مؤمن" بسبب معاناته من مشكلة عضلية، تؤثر علي مشاركته في تدريبات ومباريات الفريق السعودي، وخرج اللاعب ونفي تصريحات رئيس النادي السعودي وأكد أنه لا يعاني من اي إصابات مزمنة. Advertisements