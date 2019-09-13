رياضة | بالتواريخ والتفاصيل.. حكاية الإصابة الغامضة لمؤمن زكريا في الأهلي من (الألف إلى الياء)

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالتواريخ والتفاصيل.. حكاية الإصابة الغامضة لمؤمن زكريا في الأهلي من (الألف إلى الياء) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
استحوذت أزمة الإصابة الغامضة لمؤمن زكريا نجم الأهلي والتي كشف عن تفاصيلها أمس الخميس خلال ظهوره في برنامج "اللعيب" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، علي اهتمام قطاع كبير من جماهير الكرة المصرية وتحديدًا مشجعي وعشاق القلعة الحمراء، والذين تأثروا بشدة من الظهور الصادم للاعب وتأثره نفسيًا بالإصابة التي أبعدته عن الملاعب شهور طويلة.
وأكد مؤمن زكريا في تصريحاته عبر فضائية "إم بي سي مصر" أنه يعاني من إصابة لا يعرف طبيعة تشخيصها حتي الآن، موضحًا أنه سوف يسافر إلي ألمانيا يوم 20 سبتمبر الجاري من أجل الخضوع لفحوصات طبية هناك، لمعرفة طبيعة إصابته ومدة علاجه وفترة غيابه عن الملاعب، مشددًا علي أنه سيبذل قصاري جهده من أجل العودة سريعًا للمشاركة مع الأهلي.
ونفي مؤمن زكريا أن تكون إصابته مزمنة كما تردد، مؤكدًا أن 60 % من إصابته هي "نفسية" بشكل كبير.
القصة الكاملة لإصابة مؤمن زكريا
بدأت قصة أزمة مؤمن زكريا داخل النادي الأهلي، بعد استبعاده من المشاركة بالمباريات في عهد الفرنسي باتريس كارتيون، وخاصة في مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي في 19 نوفمبر 2011 رغم جاهزيته للمشاركة بشكل طبيعي، حتي أنه اختار جميع لاعبي القائمة عدا "مؤمن" مما آثار غضب اللاعب وشعر بوجود تعنت ضده في الأهلي.
في ديسمبر لعام 2018 حدثت أزمة عنيفة بين مؤمن زكريا ومحمد يوسف المدرب العام للفريق وقتها، علي خلفية مفاوضات التجديد للاعب، وخرج "مؤمن" وأكد ترحيبه بالتجديد للأهلي بينما أعلن "يوسف" رفض استمرار اللاعب، وحدث شد وجذب كثيرًا في هذا الأمر، قبل أن تحسمه إدارة الأهلي بتعيين سيد عبد الحفيظ مديرًا للكرة ونجح في تجديد عقد اللاعب دون أي مشاكل لمدة 3 مواسم.
في 23 يناير لعام 2019 وافقت إدارة النادي الأهلي على انتقال مؤمن زكريا إلي نادي أحد السعودي علي سبيل الإعارة، وخرج اللاعب وقتها في الإعلام وألمح لمعاناته من أزمة داخل القلعة الحمراء دفعته للموافقة على الرحيل للدوري السعودي، وأكد أنه سيعود للأهلي مجددًا وأنه لا يستسلم بسهولة بل سيعود أقوي وأفضل من السابق.
فجر سعود الحربي رئيس نادي أحد السعودي مفاجأة من العيار الثقيل في فبراير 2019 وبعد أقل من شهر من التعاقد مع مؤمن زكريا، بإعلانه إنهاء إعارة "مؤمن" بسبب معاناته من مشكلة عضلية، تؤثر علي مشاركته في تدريبات ومباريات الفريق السعودي، وخرج اللاعب ونفي تصريحات رئيس النادي السعودي وأكد أنه لا يعاني من اي إصابات مزمنة.
في 26 فبراير 2019 عاد مؤمن زكريا للأهلي، لكنه لم يشارك في أي مباراة مع الفريق الأحمر طوال الـ 6 أشهر الماضية، ولم تتضح أي معلومات حول مدي جاهزية اللاعب للمشاركة من عدمه، حتي ظهر "مؤمن" أمس في حوار تليفزيوني كان بمثابة صدمة للجميع بعدما أكد معاناته من إصابة غامضة وأنه سوف يتوجه لألمانيا للخضوع لفحوصات طبية لتحديد مدة علاجه، نافيًا معاناته من أي إصابات مزمنة.
أرقام من مشوار مؤمن زكريا الكروي
لعب مؤمن زكريا مع الأهلي 150 مباراة، وسجل 42 هدفًا، حيث شارك في 93 مباراة بالدوري الممتاز وسجل 30 هدفًا، كما خاض 12 مباراة بكأس مصر وسجل 4 أهداف، بينما لعب 3 مباريات بالسوبر المصري وسجل هدف وحيد، وخاض 40 مباراة بالبطولات الإفريقية وسجل 6 أهداف، وخاض مباراتين بالبطولة العربية وسجل هدف وحيد.
حقق مؤمن زكريا 8 بطولات خلال مشواره مع الأهلي، حيث توج بلقب الدوري المصري الممتاز 4 مرات، وكأس مصر مرة وحيدة، كما حصد مع المارد الأحمر لقب السوبر المحلي "مرتين"، كما توج مع الفريق الأحمر بكأس الكونفيدرالية الإفريقية 2014.
وخاض مؤمن زكريا مع الزمالك 57 مباراة في مختلف البطولات، وسجل 12 هدفًا، حيث لعب 38 مباراة بالدوري الممتاز، وسجل 9 أهداف، كما خاض 11 مباراة بالبطولات الإفريقية وسجل 3 أهداف، وشارك في 8 مباريات بكأس مصر ولم يسجل أي أهداف.
حقق مؤمن 3 بطولات مع الزمالك، حيث توج بلقب الدوري الممتاز موسم 2014 - 2015، وكأس مصر 2012 / 2013، 2013 / 2014.
لعب مؤمن زكريا ضمن صفوف الإنتاج الحربي في الفترة من 2009 وحتي عام 2011، وخاض مع الفريق العسكري 40 مباراة في مختلف البطولات، وسجل 4 أهداف وصنع هدفين، بينما خاض 22 مباراة مع المصري وسجل هدفين، ولعب 18 مباراة مع إنبي وسجل 7 أهداف.
شارك مؤمن في 17 مباراة مع أهلي جدة السعودي وسجل 6 أهداف، ولم يشارك في أي مباراة مع أحد.