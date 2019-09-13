رياضة | عاجل - صدمة كبيرة لجماهير الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل - صدمة كبيرة لجماهير الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فشل نادي الزمالك في تلبية مطالب جماهير القلعة البيضاء، في المباراة الأفريقية المرتقبة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ونظيره جينيراسيون السنغالي، والمقرر إقامتها غدًا.

وحاول نادي الزمالك الحصول على بث مباشر لمباراة فريقهم أمام نظيره جينيراسيون، بطل السنغال، ولكن باءت جميع محاولاتهم بالفشل في الحصول على نقل حصري للمباراة.

ووأبلغت السفارة السنغالية، مسؤولي إحدى القنوات المصرية، التي كانت ترغب في الحصول على حقوق حصرية للمباراة، بأن المباراة لن تذاع، بسبب عدم وجود وحدة بث في مدينة أتييس المستضيفة للقاء المرتقب".

ويحل نادي الزمالك ضيفًا ثقيلاً على نظيره جينيراسيون، في الثامنة مساء غدٍ السبت بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، والعاشرة مساءًا بتوقيت الإمارات، ضمن إطار ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

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ويسعى الصربي ميتشو، المدير الفني لنادي الزمالك، لمواصلة انتصاراته مع الزمالك منذ توليه مهمة تدريب الفريق، حيث قادهم للفوز بلقب كأس مصر على حساب بيراميدز، والتأهل بنتيجة ساحقة أمام ديكاداها الصومالي في الدور التمهيدي للبطولة الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك وجينيراسيون في دوري الأبطال تنطلق مباراة الزمالك وجينيراسيون في دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت السعودية، والعاشرة بتوقيت مدينة أبو ظبي، وذلك مساء يوم السبت الموافق 14 سبتمبر المقبل، ويرغب الزمالك في تحقيق الإنتصار أو نتيجة إيجابية على الأقل في مباراة الذهاب أمام الفريق السنغالي، وذلك حتى يتفرع الفريق الأبيض لمواجهة منافسه اللدود النادي الأهلي في مباراة السوبر المصري يوم 20 سبتمبر القادم.