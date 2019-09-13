رياضة | خاميس رودريجيز يقود ريال مدريد أمام ليفانتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاميس رودريجيز يقود ريال مدريد أمام ليفانتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية إسبانية، أن الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد الإسباني، سوف يعتمد على النجم الكولومبي خاميس رودريجيز، في المباراة القادمة ضد ليفانتي، بالجولة الرابعة من بطولة الليجا الإسبانية.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإنه من المحتمل أن يكون لدى خاميس روديجيز فرصة ضد ليفانتي حيث لا تزال المشاكل تتراكم بالنسبة لزيدان، خاصة أن ماركو أسينسيو سيغيب لفترة طويلة وايقاف بيل وإصابة كل من ايسكو وإبراهيم دياز ولوكا مودريتش وفالفيردي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أنه البلجيكي إيدين هازارد أصبح الآن متاح، لكن مدرب اللوس بلانكوس زيدان قد ألمح إلى أن البلجيكي سيلعب بعض الدقائق وقد لا يلعب لمدة 90 دقيقة.

ومن الجدير بالذكر انه قد عاش رودريجيز أوقاتا صعبة خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية، حيث كان على أعتاب الرحيل عن صفوف الميرينجي.

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وخرج النجم الكولومبي خلال سوق الانتقالات المنقضية من حسابات الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني، وحاولت أندية نابولي الإيطالي وأتلتيكو مدريد الإسباني استغلال الموقف والظفر بخدماته.

يذكر أن النجم الكولومبي البالغ من العمر 28 عاما قد عاد إلى صفوف ريال مدريد هذا الصيف بعد موسمين قضاهم رفقة نادي بايرن ميونيخ الألماني على سبيل الإعارة. والمثير في الأمر أنه على الرغم من خروج اللاعب من حسابات المدرب زيدان، إلا أن العمل الجيد والجهد المبذول من قبل خاميس قد جعلت المدرب الفرنسي يعيد النظر ويغير رأيه.

ومن ثم فإنه يبدو أن النجم الكولومبي خاميس رودريجيز، لاعب ريال مدريد، مصمم على تقديم موسم مميز مع الفريق الملكي، بعد الفترة الصعبة التي عاشها مؤخرا من جراء الإصابة وعودته للميرينجي مرة أخرى.