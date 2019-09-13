رياضة | برشلونة يُجهز لكبري المفاجأت.. صفقة القرن التاريخية

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وتزايد الخلاف داخل مجلس إدارة برشلونة حول عودة نيمار من عدمه مرة أخري، بعد تعثر المفاوضات التي خلال موسم الانتقالات الصيفية الماضي، لتتوجه أنظار مسؤولي بطل إسبانيا حالياً إلى نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الفتي المتألق كيليان مبابي.



ووفقاً لما كشفته صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فإن هناك حواراً دائراً بشدة داخل أسوار برشلونة حول الاستغناء عن نيمار (27 عاماً)، الذي أبدى بأكثر من طريقة رغبته في العودة إلى "البلاوغرانا"، لكن إدارة ناديه لم ترغب في رحيله دون الحصول على ثمن باهظ، والإعداد لضم مبابي، الذي لا يثير المشكلات وصاحب المعدلات التهديفية الرائعة وبطل العالم مع منتخب بلاده العام الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن مبابي لاعب أكثر شباباً من نيمار، إذ يصغره بسبعة أعوام، ويمتلك مزيداً من الإمكانيات للعب في مركز المهاجم الصريح، كما أنه يتعرض لإصابات أقل، كما أنه لن يخلق مشكلات بين الإدارة والجماهير، كما فعل البرازيلي. Advertisements