رياضة | "سييرا" يغير جلد اتحاد جدة أمام ضمك بدوري المحترفين السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "سييرا" يغير جلد اتحاد جدة أمام ضمك بدوري المحترفين السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن التشيلي لويس سييرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السعودي؛ عن التشكيل الأساسي للفريق، الذي يستعد لمواجهة ضمك، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وفضل سيرا إراحة جميع العناصر التي شاركت مع المنتخب السعودي أمام اليمن والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق؛ بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 وكأس آسيا الصين 2023.

وجاء قرار سييرا؛ من أجل الحفاظ على لاعبيه قبل المواجهة الأصعب أمام الهلال السعودي؛ في دوري أبطال آسيا.

وقرر سييرا؛ الدفع باللاعب عبدالرحمن العبود، في مركز الظهير الأيمن، بدلًا من الجناح، بالإضافة إلى منصور الحربي في الظهير الأيسر.

وجاء تشكيل الاتحاد أمام ضمك كالآتي:-

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حراسة المرمى: فواز القرني

خط الدفاع: منصور الحربي – مروان دا كوستا عبدالمحسن فلاته – عبدالرحمن العبود

خط الوسط: كارلوس فيلانويفا – كريم الأحمدي – إيميليانو فيشيو- لويس خيمينيز.

خط الهجوم: رومارينيو – أليكساندر بريجوفيتش.

ويحتل الاتحاد المركز السابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 3 نقاط، من مباراة واحدة فقط، بينما يأتي ضمك في المركز الخامس عشر قبل الأخير، بدون أي نقاط، من هزيمتين في الجولتين الأولى والثانية.