رياضة | "نهائي الترجي كلمة السر".. كيف بدأت قصة مؤمن زكريا مع إصابته؟ (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "نهائي الترجي كلمة السر".. كيف بدأت قصة مؤمن زكريا مع إصابته؟ (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح مؤمن زكريا نجم النادي الأهلي حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد ظهوره اللافت للنظر مع الإعلامي مهيب عبدالهادي في برنامج اللعيب على قناة إم بي سي مصر، وظهر اللاعب متأثراً بشكل كبير من إصابته "الغامضة" والتي غاب على إثرها لمدة 6 أشهر.

ويعد مؤمن زكريا أحد أفضل اللاعبين في الجيل الحالي من الكرة المصرية ودائماً ما يثير الجدل بطريقة احتفاله التي تغضب جماهير منافسي فرقته سواء كان مع النادي الأهلي أو الزمالك حيثُ مثل الفريقين وحقق 3 بطولات مع الأبيض و8 ألقاب مع القلعة الحمراء.

ظهر مؤمن زكريا في اللقاء التلفزيونية واتضح عليه تغييرات نفسية كثيرةً وبدا حزيناً وثقيل الكلام وكشف خلال حديثه عن العديد من الأمور لعل أبرزها سفره إلى ألمانيا لتلقي العلاج ورسالة الخطيب ودعم بعض اللاعبين له مثل عماد متعب وشيكابالا وعمرو السولية وأحمد فتحي.

وقال مؤمن زكريا في تصريحاته عبر البرنامج: "سأسافر إلى ألمانيا والكشف الطبي والتقارير ستحدد وقت عودتي للملاعب والناس بتبعتلي فيديوهات لأهدافي لدعمي وعاوز أرجع النهاردة قبل بكرة عشان خاطرهم".

وتابع: "الأحداث اللي حصلت معايا الفترة اللي فاتت كسرتني وإصابتي 60% منها نفسية ووالدتي أجرت عملية بسبب ما يقال عني من شائعات والناس بتصدق".

دخل مؤمن زكريا في حالة نفسية خلال الأشهر الماضية ولكن السؤال الأهم كيف وصل "المؤ أو الحراق" كما تطلق عليه الجماهير، إلى هذه الحالة؟

حقق مؤمن زكريا إنجازات عدة في صفوف النادي الأهلي منذ انتقاله في عام 2015 فقد خاض مع الأحمر في مختلف البطولات 140 مباراة وسجل 40 هدفاً وصنع 20 تمريرة حاسمة، حتى أنه ظهر بشكل مميز مع أهلي جدة عندما تمت إعارته لمدة 6 أشهر في 2018.

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وكان مؤمن زكريا من ناشئي النادي الأهلي وله فترة مع الإنتاج الحربي ثم نضج تحت قيادة عميد الكرة المصرية حسام حسن في المصري البورسعيدي وبعدها انضم إلى إنبي ثم الزمالك وكان أحد اللاعبين البارزين في الفريق الأبيض وقتها وحقق 3 بطولات ثم انتقل للنادي الأهلي واستطاع أن يتوج معه بـ8 بطولات ولكن "العشوائي" جميع بطولاته مع الأحمر والأبيض على المستوى المحلي وليس القاري مثل كأس السوبر المصري وكأس مصر وبطولة الدوري (5 مرات).

من الترجي إلى أحد:

وأوضح مؤمن زكريا في حديثه عبر اللعيب: "إصابتي كانت قبل مباراة الترجي بكثير وقلت لباتريس كارتيرون قبل المباراة بـ5 أيام إني جاهز للمشاركة ولأول مرة واستبعدني 10 مباريات حتى أنه اختار 22 من 23 لاعب في القائمة للسفر واستبعدني لكن سافرت في المباراة بمفردي لتونس". والجدير بالذكر أن مباراة الأهلي والترجي في إياب نهائي دور يأبطال أفريقيا والتي أقيمت على ملعب رادس في تونس كانت بتاريخ 19 نوفمبر 2018 وخسر وقتها المارد الأحمر اللقب.

وفي يناير 2019 انتقل مؤمن زكريا إلى أحد السعودي والذي كان يحاول الإفلات من الهبوط نظراً لتذيله جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وفي فبراير من العام الجاري خرج سعود الحربي رئيس نادي أحد عبر برنامج "الديوانية" على قناة السعودية الرياضية ليعلن خروج مؤمن زكريا من حسابات النادي وإنهاء الإعارة فوراً بسبب معاناته من مشكلة عضلية لا تجعله يؤدي التدريبات بشكل طبيعي.

ونفى مؤمن زكريا ما قاله رئيس نادي أحد ولكنه عاد إلى النادي الأهلي بعد أن تم رفعه من قائمة النادي السعودي لتسجيل محترف آخر وهذا الأمر بالطبيعي بجانب تصريحات الحربي لها أثر سلبي حتى الآن في نفس اللاعب الذي يغيب عن الملاعب من وقتها.