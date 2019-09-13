رياضة | دكرنس يفتتح ودياته اليوم بمعسكره بالإسماعيلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دكرنس يفتتح ودياته اليوم بمعسكره بالإسماعيلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يفتتح دكرنس عصر اليوم ودياته بمعسكر الفريق الأول بمحافظة الإسماعيلية والذى إنطلق الأسبوع الماضى ويستمر لمدة عشرون يوما تقريبا.

الودية الأولى المقررة اليوم ستكون أمام كهرباء الإسماعيلية فى الرابعة عصر اليوم الجمعه.

دكرنس بقيادة أيمن الجمل يسعى للظهور بشكل مناسب والوقوف على التشكيل الأمثل والخطط التكتيكية التى سيعتمد عليها خلال قيادته للفريق بالموسم الجديد بالقسم الثانى.

وسوف يسعى الجهاز الفنى لإشراك العديد من العناصر من أجل إتاحة فرصة للراحة إستعدادا للقاء الودى الثانى والمقرر غدا أمام القناة وهى المواجهة المرتقبة نظرا لقوة المنافس بقيادة حمزة الجمل.

وإصطحب الجهاز الفنى لدكرنس ٣٠ لاعبا قبل التوجه لمعسكر الفريق بقرية"sport support" ومن المتوقع رحيل بعض العناصر وإستبدالها بعناصر جديدة مثلما حدث مؤخرا بالتعاقد مع بكر أحمد"بيكا" ظهير أيسر سوهاج والذى تعاقد مع دكرنس عقب رحيله بالتراضى عن سوهاج وإعلان النادى رحيل أمير بلبول و كريم عباس.

Advertisements

ويسعى مجلس إدارة دكرنس بقيادة الخضر إبراهيم لتوفير كافة سبل النجاح للجهاز الفنى من خلال التعاقد مع العديد من اللاعبين من أجل الظهور بشكل مميز خلال مشاركة الفريق بدورى القسم الثانى الموسم المقبل.

وخاض دكرنس قبل إنطلاقة معسكره العديد من الوديات وتحديدا ٦ وديات حيث نجح في الفوز على بورفؤاد وميجاسبورت وبنى عبيد وتعادل سلبيا أمام شبان بدواى وخسر أمام المريخ بهدفين نظيفين وأمام عمال المنصورة بهدفين مقابل هدف وحيد.

ومن المقرر أن يخوض الفريق خلال معسكره بالإسماعيلية ٤ وديات أمام كهرباء الإسماعيلية و القناة ومنتخب السويس و أخيرا أمام الترسانة قبل أن يعود الفريق لمدينة دكرنس.

وتم التعاقد قبل بداية فترة الإعداد مع أيمن الجمل لقيادة الفريق ويعاونه حسام عبدالعال و احمد الجمل وإبراهيم الوزير "مدير إداري" .

ويشارك دكرنس ضمن المجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى والتى تضم ١٢ فريق يتأهل بطل المجموعة للدورى الممتاز بينما يهبط فريقين للقسم الثالث الموسم المقبل ومن المقرر سحب قرعة القسم الثانى يوم الأربعاء المقبل بمقر إتحاد كرة القدم.