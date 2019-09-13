رياضة | القنبلة النووية.. برشلونة يستعد لتوجيه أكبر ضربة إلى ريال مدريد في التاريخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القنبلة النووية.. برشلونة يستعد لتوجيه أكبر ضربة إلى ريال مدريد في التاريخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي برشلونة الاسباني لتوجيه ضربة قاضية لغريمه التقليدي ريال مدريد، حيث يجهز النادي الكتالوني برئاسة جوسيب بارتوميو لخطف صفقة القرن التي يجهز لها الريال، خلال سوق الانتقالات الصيفية القادم 2020، وذلك بعدما فشل البرسا في التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي الصيف الماضي.

ذكرت تقارير صحفية أن نادي برشلونة يدرس بقوة تغيير خططه وإستراتيجيته بشأن صفقات الفريق الجديدة، ويتجه بقوة لصرف النظر عن التعاقد مع مهاجم النادي الباريسي نيمار دا سيلفا، ويوجه أنظاره صوب صفقة جديدة ستكون بمثابة القنبلة في الميركاتو القادم خاصة وأن هذه الصفقة علي رأس اهتمام نادي ريال مدريد أيضًأ.

صفقة تاريخية علي أبواب برشلونة

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الاسبانية أن نادي برشلونة يفكر جديًا في توجيه أنظاره صوب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ولكن ليس للتعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا، بل للظفر بخدمات المهاجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي، والذي يقدم عروضًا قوية رفقة النادي الباريسي، ويمتلك إمكانيات فنية وتهديفية عالية تجعله إضافة قوية للبرسا حال إتمام الصفقة.

الصحيفة الاسبانية أكدت أن إدارة نادي برشلونة برئاسة جوسيب بارتوميو تدرس فكرة تقديم عرضًا لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي من أجل الحصول على خدمات "مبابي"، حيث تري أن التعاقد مع المهاجم الفرنسي الشاب أكثر فائدة للنادي الكتالوني من "نيمار" خاصة وأنه أصغر سنًا من اللاعب البرازيلي وسيفيد الفريق سنوات عديدة، كما أنه لا يصاب كثيرًا مثل نجم السيلساو، أما السبب الأهم أن انضمام مبابي لقلعة "الكامب نو" لن يحدث انقساما في صفوف النادي، ولن يكون هناك جدلًا بين المشجعين حوله.

برشلونة يُهدد حلم فلورنتينو بيريز

رغبة نادي برشلونة الاسباني في التعاقد مع كيليان مبابي تصطدم بأحلام فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد والذي يضع المهاجم الفرنسي الشاب علي رأس صفقاته القادمة، حيث حاول رئيس النادي الملكي التفاوض مع إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي لضم اللاعب خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية لكن النادي الباريسي تمسك باستمرار اللاعب خاصة وأنه لديه أمل أن يحقق بطولة دوري أبطال أوروبا مع الفريق قبل رحيله.

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فلورنتينو بيريز لن يستسلم عن حلمه بالتعاقد مع "مبابي" بسهولة، حيث يرصد مبالغ خيالية لضم المهاجم الفرنسي الشاب، والذي يعتبره مستقبل النادي المدريدي، كما أن زين الدين زيدان مدرب الريال يري أن لاعب باريس وبول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي هما جزء أساسي من مشروعه الجديد مع النادي الملكي في المرحلة القادمة.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة القادمة حربًا شرسة بين ناديي برشلونة وريال مدريد للتعاقد مع كيليان مبابي، إذا ما قرر النادي الكتالوني الدخول في الصفقة بشكل رسمي، وهذا الصراع المتوقع بين الناديين الاسبانيين على "مبابي" سيعطي نادي باريس سان جيرمان فرصة ذهبية لتحقيق أكبر مكاسب مالية من وراء هذه الصفقة.

الصفقة الأغلى في التاريخ:

كيليان مبابي انتقل إلى صفوف نادي باريس سان جيرمان في صيف 2017 على سبيل الإعارة قادمًا من موناكو، قبل أن ينضم نهائياً للنادي الباريسي بعدها بعام وحينها أصبح ثاني أغلى لاعب في التاريخ بقيمة 180 مليون يورو.

ومن المتوقع أن يشترط نادي باريس سان جيرمان رقمًا قياسيًا للموافقة على رحيله إلي أحد ناديي ريال مدريد أو برشلونة، وذلك قد يجعله يتفوق على قيمة إنتقال "نيمار" من برشلونة لباريس عام 2017 مقابل 222 مليون يورو، بل قد يصبح النجم الفرنسي الصفقة الأغلي في التاريخ، خاصة وأن قيمته التسويقية وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت" وصلت لـ 200 مليون يورو.

وينتهي عقد كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان الفرنسي في يونيو لعام 2023.