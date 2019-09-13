رياضة | مؤمن زكريا "الحراق" محطات مميزة فى مسيرة ابن الأهلى

كما يلقب أيضًا مؤمن زكريا ( بالعشوائي) حيث لاتستطيع أن تعرف من اين ياتى ليصيب المرمى بالأهداف.

نشاة مؤمن زكريا

ولد مؤمن زكريا فى 12 أبريل 1988 بسوهاج وانضم لصفوف نأشئين الأهلى فى عام 2004 وفى عام 2008 انضم مؤمن زكريا لصفوف الانتاج الحربى الذى كان يقوده حين ذلك طارق يحيى وبرز اسم مؤمن زكريا هناك واستطاع ان يقود الانتاج الحربى للبقاء فى الدورى فى أول موسم للفريق، وفى 2010 انتقل مؤمن زكريا للنادي المصري مع بداية فترة الانتقالات الشتوية موسم مقابل مليون جنيه للإنتاج الحربي كشرط جزائي ولكن بسبب أحداث بورسعيد المؤسفه لم يستمر طويلا سوى موسم ونصف بسبب تجميد المصرى للنشاط الكروى لينتقل بعدها لصفوف نادى إنبى خلال الانتقالات الشتوية موسم 2011/2012 مقابل مليون جنيه ونصف.



وفى موسم 2013 انتقل مومن زكريا إلى نادي الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية على سبيل الإعارة من نادي إنبي موسم مقابل مليون جنيه ونصف وساهم فى تصدر الزمالك للدورى فى موسم 2014/2015 خلال الدور الاول فى الموسم الذى احرز فيه الزمالك الدورى وكأس مصر ولكن مع انتهاء فتره الإعارة فى يناير عام 2015 عاد لصفوف نادى إنبي.



العوده للأهلى

وفى يناير 2015 اعلن الأهلى التعاقد مع مؤمن زكريا قادم من صفوف نادى انبى فى عقد لمدة خمس مواسم مقابل خمسه مليون جنية بعد صراع شرس مع الزمالك حيث كان مؤمن زكريا موقع للزمالك وتقدم الزمالك بالشكوى حينها وتم ايقاف مؤمن زكريا لمدة شهر ونصف وتالق الاعب مع الأهلى منذ الانضمام وشارك مع الأهلى فى العديد من المباريات بالبطولات القارية والمحليه مع النادي الأهلي واستطاع أن يسجل 37 هدف مع النادى وحقق عدة ألقاب مع النادي الأهلي حيث توج بلقب السوبر المصري 2015 و2017 بجانب بطولة الدوري عام 2016.