اونلاين | يلا شوت NEW مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسيون بث مباشر KORA STAR كورة جول رابط ON SPORT مباراة الزمالك جودة متعددة now

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شوت NEW مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسيون بث مباشر KORA STAR كورة جول رابط ON SPORT مباراة الزمالك جودة متعددة now والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتجه كل أنظار جماهير كرة القدم المصرية نحو العاصمة السنغالية داكار حيث موعد مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي في إطار مباريات الذهاب في دور ال32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، ويسعى الزمالك ومدربه الصربي ميتشو، إلى الإستفادة من الروح المعنوية العالية التي يملكها الفريق في الوقت الحالي بعد تحقيق الفوز ببطولة كأس مصر على حساب بيراميدز في الأسبوع الماضي. موعد مباراة الزمالك وجينيراسيون في دوري الأبطال تنطلق مباراة الزمالك وجينيراسيون في دور ال32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت السعودية، والعاشرة بتوقيت مدينة أبو ظبي، وذلك مساء يوم السبت الموافق 14 سبتمبر المقبل، ويرغب الزمالك في تحقيق الإنتصار أو نتيجة إيجابية على الأقل في مباراة الذهاب أمام الفريق السنغالي، وذلك حتى يتفرع الفريق الأبيض لمواجهة منافسه اللدود النادي الأهلي في مباراة السوبر المصري يوم 20 سبتمبر القادم. القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وجينيراسيون من المؤكد بأن تنقل قناة أون سبورت مباراة الزمالك وجينيراسون السنغالى على الهواء مباشرة فى تمام الثامنة بتوقيت القاهرة، مساء يوم السبت الموافق 14 سبتمبر، وذلك رفقة إستوديو تحليلي مميز يضم عدد من نجوم نادي الزمالك السابقين للحديث عن مباراة القلعة البيضاء أمام بطل السنغال. يذكر أن نادي الزمالك كان قد تأهل إلى مباراة دور ال32 في دوري الأبطال، بعدما حقق فوز عريض على حساب نادي ديكاداها بنتيجة 13-0 في مجموع المباراتين، في حين تأهل نادي جينيراسيون السنغالي على حساب نادي اويلرز الليبيرى بعد فوزه عليه 3-1 في مجموع المباراتين كذلك. التشكيل المتوقع لمباراة الزمالك وجينيراسيون Advertisements من المتوقع بأن يستمر ميتشو في الحفاظ على نفس تشكيلته التي لعب بها مباراة بيراميدز في نهائي بطولة كأس مصر يوم الأحد الماضي، ولذا فإن التشكيل المتوقع لمباراة الزمالك وجينيراسيون حراسة المرمى: محمد عواد خط الدفاع: محمود علاء، محمد عبد الغني، محمد عبد الشافي، حمدي النقاز خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي خط الوسط الهجومي: عبدالله جمعة، شيكابالا، أشرف بن شرقي خط الهجوم: مصطفى محمد "عمر السعيد" مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسيون بث مباشر بدون تقطيع يلا شوت رابط مشاهدة مباراة الزمالك اليوم yalla shoot بدون تقطيع، تابع لايف مباراة الزمالك الآن في دوري ابطال افريقيا عبر قناة اون سبورت.

