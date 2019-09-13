اونلاين | يلا شوت NoW: مشاهدة مباراة الاسماعيلي واهلي بنغازي بث مباشر يوتيوب ماتش الاسماعيلي رابط قناة أبوظبي - YouTube

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بث مباشر وتحديث مستمر يلا كورة مشاهدة مباراة الإسماعيلي مع الأهلي بنغازي بث مباشر فى مواجهة صعب التوقع بنتيجتها حيث ينقل اللقاء لايف new توقيت توقيت الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر وهو يوافق الساعة الثامنة مساء بتوقيت السعودية يلا كورة مباريات اليوم.

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يلا شووت مشاهدة مباراة الإسماعيلي والأهلي بنغازي

يلا كورة مباشر حيث يلتقى كلا من الفريقين فى منافسة شديدة القوة ويستضيف ستاد الاسماعيلية اللقاء الذى يجمع الفريقين فى منافسات الدور الـ 32 من البطولة العربية يلا كورة مباشر حيث يمكن مشاهدة مباريات اليوم بدون تقطيع من موقع كورة اون فى بث مباشر لايف.