اونلاين | لينك Al Nassr لايف مشاهدة مباراة النصر والشباب EL3almy بث مباشر يلا شوت النصر ضد ELSABIB كورة ستار أتش دي لايف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لينك Al Nassr لايف مشاهدة مباراة النصر والشباب EL3almy بث مباشر يلا شوت النصر ضد ELSABIB كورة ستار أتش دي لايف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والشباب دوري بلس يلا شوت yalla shoot اونلاين كورة ستار يوتيوب بجودة عالية كورة لايف مشاهدة مباراة النصر والشباب يلا شوت بث مباشر yalla shoot بدون تقطيع | الاسطورة | كورة أون لاين | كورة لايف | كورة ستار | يلعب فريق النصر السعودى فى مباراة الجولة الثالثة بالدورى السعودى، ويأمل فريق العالمى فى تحقيق الفوز باللقاء المرتقب، كما يسعى لمواصلة سلسلة فوزه فى بداية الدورى والحفاظ على التواجد فى المقدمة، ويطمح فارس نجد فى الاستعداد الأمثل والناجح لخوض المواجهة الفاصلة فى أبطال أسيا

لايف مشاهدة مباراة النصر والشباب يلا شوت بث مباشر yalla shoot بدون تقطيع | الاسطورة | كورة أون لاين | كورة لايف | كورة ستار | يلعب فريق النصر السعودى فى مباراة الجولة الثالثة بالدورى السعودى، ويأمل فريق العالمى فى تحقيق الفوز باللقاء المرتقب، كما يسعى لمواصلة سلسلة فوزه فى بداية الدورى والحفاظ على التواجد فى المقدمة، ويطمح فارس نجد فى الاستعداد الأمثل والناجح لخوض المواجهة الفاصلة فى أبطال أسيا.

يستضيف نادي النصر حامل النسخة الاستثنائية من بطولة الدوري السعودي للمحترفين فريق الشباب، اليوم الجمعة، ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين، للموسم 2019/2020.

وتذاع المباراة على قناة KSA Sports 1 HD.

ومن المقرر أن تقام مباراة النصر والشباب على إستاد الملك فهد الدولي، في تمام الساعة الـ7:35 بتوقيت القاهرة، والـ8:35 بتوقيت مكة المكرمة، والـ9:35 بتوقيت أبو ظبي.

ويتصدر نادي النصر جدول ترتيب الدوري السعودي مع الهلال، ويملك كل منهما 6 نقاط من فوزين، في حين يملك الشباب 4 نقاط في المركز الخامس.

ويسعى فريق النصر لتحقيق فوز هام على الشباب حيثُ يعد دفعة إيجابية لنجوم العالمي قبل المواجهة المرتقبة ضد السد يوم الإثنين 16 سبتمبر الجاري في إياب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال آسيا.

Advertisements

وفيما يلي التشكيلة المتوقعة لنادي النصر في مواجهة الشباب:-

حراسة المرمى: براد جونز

خط الدفاع: سلطان الغنام، عمر هوساوي، مايكون بيريرا، عبدالرحمن العبيد

خط الوسط: عبدالله الخيبري، بيتروس، جوليانو دي باولا، نور الدين أمرابط

خط الهجوم: فهد الجميعة، عبدالرزاق حمدالله

وسيواجه النصر فريق السد، يوم الإثنين 16 سبتمبر الجاري، في إياب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال آسيا.

