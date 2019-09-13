«مدبولي» و«الشامي» يقودان هجوم الإسماعيلي في مواجهة أهلي بنغازي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، بقيادة الصربي ميودراج يسيتش، المدير الفني، تشكيل لاعبيه لمواجهة نادي أهلي بنغازي الليبي، في المباراة التي تنطلق بعد قليل، ضمن منافسات جولة الذهاب من دور الـ32 للبطولة العربية للأندية الأبطال «كأس محمد السادس».
وجاء التشكيل كالتالي:
حارس مرمى: محمد فوزي
الدفاع: إبراهيم أبواليزيد، باهر المحمدي، محمد مجدي، أسامة إبراهيم
الوسط: أحمد مدبولي، محمود عبدالعاطي «دونجا»، محمد بيومي، عبدالرحمن مجدي
خط الهجوم: محمد الشامي، وجيه عبدالحكيم
على مقاعد البدلاء: محمد مجدي، محمد هاشم، أحمد أيمن، عماد حمدي، همام طارق، شيلونجو، محمد حمدى زكي.
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