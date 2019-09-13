مدرب باريس : نيمار قادر على تحقيق طموحات سان جيرمان

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الجمعة 13 سبتمبر 2019

أكد الألماني توماس توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان الفرنسي ثقته الكبيرة في المجهود المنتظر أن يقدمه البرازيلي نيمار دا سيلفا، وذلك بعد دخوله قائمة النادي الباريسي استعدادًا لمواجهة فريق ستراسبورج.



ولعب باريس سان جيرمان في غياب نيمار 4 مباريات في الدوري حتى الآن، ويستعد لمواجهة ستراسبورج في الجولة الخامسة على ملعب حديقة الأمراء غدا السبت.

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ولم يشارك نيمار منذ بداية الموسم الجديد في أي مباراة مع باريس سان جيرمان، وذلك بعد محاولات برشلونة في استعادة نجمه السابق خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية، لكن باريس تمسك باللاعب ورفض كافة العروض التي وصلته من مسئولي النادي الكتالوني، حيث شدد ناصر الخليفي مالك النادي الباريسي أن بيع نيمار يساوي 300 مليون يورو.

مدرب باريس سان جيرمان، توماس توخيل تحدث خلال المؤتمر الصحفي عن دخول نيمار في قائمة فريقه لمواجهة ستراسبورج.. قائلًا:" أنا واثق من أن نيمار سيبذل كل جهد ممكن لمساعدتنا في تحقيق أهدافنا هذا الموسم".

وبعد إصابة أبعدته لفترة طويلة شارك نيمار مع منتخب البرازيل في مباراة ودية أمام كولومبيا انتهت بالتعادل بنتيجة 2-2 وسجل اللاعب هدفا وأرسل تمريرة حاسمة.