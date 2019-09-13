خيارات فالفيردي في وسط الملعب

Advertisements Advertisements

الجمعة 13 سبتمبر 2019

لاعبي برشلونة

إرنستو فالفيردي لديه مجموعة صغيرة في برشلونة لكن إجمالي لاعبيه البالغ عددهم 21 لاعباً هو بالضبط ما يريده.



إنه يحب وجود المزيد من الفرق الرفيعة ، والتي تسمح له بالانغماس في فريق الشباب عندما تستدعي الضرورة. ومع ذلك ، لديه شيء من لعبة في خط الوسط ، حيث لديه سبعة لاعبين يتنافسون على ثلاثة مراكز.

المنافسة صعبة أيضًا ، لأنهم جميعهم لاعبون موهوبون. يعلم المدرب أن قراراته ستؤدي إلى بعض الوجوه الطويلة ، لكنه يصر على أن الجميع سيحصلون على دقائق خلال الموسم الحالي.

Advertisements

فرينكي دي يونج وسيرجيو بوسكيتس وإيفان راكيتيتش وكارليس ألينا وأرتورو فيدال وأرتور ميلو وسيرجي روبرتو هم كل أسبوع يعمل على أمل أن يتم اختياره يأتي في نهاية الأسبوع.

في أول مباراة من بطولة ال دوري الاسباني لهذا الموسم ، تحول فالفيردي إلى دي يونج و ، بينما قام بيتس بتقديم بوسكاتس للشباب ، والذي كان الثلاثي. تكررت في اوساسونا استغرق بضع دقائق حتى الآن ، ولكن من المدهش بعض الشيء كيف تم نقل الينا من بداية الحادي عشر ومدى ضآلة راكتيتش و ارثر يبدو أن فافيردي ملتزمون بـ دي يونج و سيرجيو روبيرتو ،

و يبدو أنها أساسية لخططه. بطبيعة الحال ، خط الوسط هو المكان الذي ستحدث فيه معظم التغييرات خلال الحملة ، ومع ظهور مباراتين خلال أربعة أيام ، من المحتمل أن نرى الأمور تختلط قريبًا.