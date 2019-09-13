عيوب ريال مدريد في وسط الملعب

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الجمعة 13 سبتمبر 2019

لاعبي ريال مدريد

يجب أن يفاجأ أي شخص شاهد أداء داني سيبالوس لإسبانيا ضد رومانيا يوم الجمعة بأن اللاعب الذي يتمتع بقدراته كان من الممكن أن يضطر إلى الانضمام إلى آرسنال للعثور على دقائق.

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لم يكن لديه مكان في ريال مدريد ، ولم يكن لديه خيار حقيقي. الآن ، مدريد لديها مشاكل ، مع عدم وجود لاعب خط وسط. على الرغم من تفضيل تشكيل 4-3-3 ، فإن زين الدين زيدان لا يملك العمق لرؤيته خلال موسم واحد. صحيح أن زيدان يبحث عن خيارات أخرى ، مثل لعب مارسيلو متقدماً على Isco في موقع الهجوم ، لكن الحقيقة تظل هي أن لوس بلانكوس أضعف في خط الوسط ، حتى بعد استثمارات ضخمة هذا الصيف.

لم يأت بول بوغبا ، في حين سُمح لمغادرة سيبالوس وماركوس يورينتي وماتي كوفاتش ومارتن أوديجارد بمغادرة البلاد. كان واضحًا أن مدريد احتاج إلى تعزيزات في خط الوسط. كان يجب أن يحضر الناس. لقد أتاح كريستيان إريكسن ودوني فان دي بيك لكنهم فشلوا في إجراء الحركات.

مع عدم وجود إصابات ، سيصارع الزوجان لاقتحام الفريق ، ولكن الآن مع ضربة الوسط ، هناك حاجة ماسة إلى الخيارات. إنه مجرد مثال آخر على زيدان وإدارة الرياضة لا تتبع نفس المسار منذ عودته. لقد حدث ذلك في أول تعويذة له ، لكن بطولات أبطاله الثلاثة طغت عليها. لقد حدثت أخطاء ، ويبدو أن المعجبين ليسوا في مزاج متسامح ، ولا حتى بالنسبة لأسطورة مثل زيدان.