شكرا لقرائتكم سفيرة مصر بالسنغال تطمئن على بعثة الزمالك.. ومرتضى منصور يشكرها... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرصت السفيرة نهي خضر سفيرة مصر في السنغال علي التواجد في فندق إقامة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وذلك للاطمئنان علي البعثة وتذليل كل العقبات أمامها.

والتقت السفيرة مع اسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة النادي ورئيس بعثة الزمالك في السنغال والمستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي المرافق للبعثة، حيث تمنت التوفيق للزمالك في مباراة الغد أمام جينيراسيون السنغالي.

وقد أجري المستشار مرتضى منصور رئيس النادي اتصالا بالسفيرة حيث وجه لها الشكر على الجهود المبذولة مع البعثه.. كما أجرى منصور اتصالا باسماعيل يوسف للاطمئنان على البعثة.

ويواجه الزمالك الذي وصل السنغال أمس الأول الأربعاء فريق جينيراسيون فوت غدا السبت في ذهاب دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا.