شكرا لقرائتكم محافظ البحر الأحمر .. حفل افضل لاعب سيكون وسط البحر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وتحتضن مدينة الغردقة، اليوم الجمعة حفل توقيع عقد استضافة حفل جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بحضور محافظ البحر الأحمر، اللواء أحمد عبد الله، وأحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي، وعدد كبير من الرياضيين والشخصيات العامة، ذلك بأحد الفنادق السياحية في الغردقة.
وتمكنت مدينة الغردقة من الحصول على لقب "قبلة البطولات الرياضية" العالمية، لما تملكه من مقومات جعلتها تستضيف البطولات الرياضية العالمية، كما أختيرت لتقام على أرضها لأول مرة في مصر بطولة العالم الشاطئية للتايكوندو، خلال الفترة من 11 أكتوبر وحتى 13 أكتوبر القادم بمنتجع سهل حشيش.
ومؤخرا قام عدد من اللاعبين العالميين بقضاء إجازتهم في الغردقة، أبرزهم نافاس، وكريم بنزيما، وأسرة اللاعب رونالدو، ونافاس وراموس وصلاح، بعدما أصبحت السياحة الرياضية هي إحدى الوسائل المهمـة في الترويج للمقاصد السياحية في جميع أنحاء العالم.
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