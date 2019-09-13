محافظ البحر الأحمر .. حفل افضل لاعب سيكون وسط البحر...

جدة - عمرو شويل

ويحضر الحفل أحمد أحمد رئيس الاتحاد الافريقي وفاطمة سامورا سكرتير عام الكاف، ورجل الاعمال المصري كامل ابو علي وعمرو الجنايني رئيس اللجنة الخامسية القائم بأعمال رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ومحمود الخطيب رئيس النادي الاهلي ومحافظ البحر الاحمر احمد عبدالله.

وتحتضن مدينة الغردقة، اليوم الجمعة حفل توقيع عقد استضافة حفل جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بحضور محافظ البحر الأحمر، اللواء أحمد عبد الله، وأحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي، وعدد كبير من الرياضيين والشخصيات العامة، ذلك بأحد الفنادق السياحية في الغردقة.

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وتمكنت مدينة الغردقة من الحصول على لقب "قبلة البطولات الرياضية" العالمية، لما تملكه من مقومات جعلتها تستضيف البطولات الرياضية العالمية، كما أختيرت لتقام على أرضها لأول مرة في مصر بطولة العالم الشاطئية للتايكوندو، خلال الفترة من 11 أكتوبر وحتى 13 أكتوبر القادم بمنتجع سهل حشيش.

ومؤخرا قام عدد من اللاعبين العالميين بقضاء إجازتهم في الغردقة، أبرزهم نافاس، وكريم بنزيما، وأسرة اللاعب رونالدو، ونافاس وراموس وصلاح، بعدما أصبحت السياحة الرياضية هي إحدى الوسائل المهمـة في الترويج للمقاصد السياحية في جميع أنحاء العالم.