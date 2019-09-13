شكرا لقرائتكم الاتحاد يتعادل مع الرجاء بهدفين لكل فريق... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقدم الرجاء فى الدقيقه الاولى بهدف لعلاء جمال فى الدقيقه الاولى ونجح الاتحاد فى تعديل النتيجه عن طريق بناهينى ويضيف كريم الديب الهدف الثانى لينتهى الشوط الاول بهدفين مقابل هدف مع بدايه الشوط الثانى نجح الرجاء فى السيطره على مجريات الملعب ونجح بلال جمال فى احرز هدف التعادل من ضربه جزاء لينتهى اللقاء بهدفين لكل فريق ويوجه الاتحاد السكندرى غدا فريق الحريه المطروحى استعداد لمباريات الدورى المصرى و البطوله العربيه.

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