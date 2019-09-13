شكرا لقرائتكم ليفربول أمام مفاجآت نيوكاسل.. وسيتي يتربص بالصدارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يتطلع ليفربول إلى مواصلة انتصاراته وتعزيز صدارته للدوري الإنجليزي لكرة القدم عندما يستضيف نيوكاسل يوم السبت في افتتاح مباريات المرحلة الخامسة من المسابقة، فيما يأمل منافسه مانشستر سيتي حامل لقب البطولة في مواصلة الضغط على المتصدر من خلال المباراة أمام مضيفه نورويتش سيتي.

ويسعى ليفربول إلى استئناف انطلاقته الناجحة بعد فترة التوقف الدولي وتحقيق الفوز الخامسة على التوالي حيث يتربع على القمة برصيد 12 نقطة بعد الفوز في جميع المباريات الأربعة التي خاضها في المسابقة حتى الآن.

ويحتل مانشستر سيتي حامل اللقب المركز الثاني في جدول المسابقة بفارق نقطتين فقط خلف ليفربول الذي حطم رقما قياسيا سابقا له حيث حقق 13 انتصارا متتاليا في الدوري الإنجليزي منها الفوز في آخر تسع مباريات خاضها في المسابقة الموسم الماضي ليحطم بهذا الرقم القياسي السابق المسجل بين أبريل وأكتوبر 1990.

ويسعى ليفربول إلى الحفاظ على مسلسل الانتصارات المتتالية على حساب نيوكاسل.

وقال الهولندي فان ديك مدافع ليفربول: نود مواصلة الانتصارات، كما نريد الفوز في كل المباريات التي نخوضها في الفترة المقبلة... سنخوض سبع مباريات قبل فترة التوقف الدولي التالية. نريد الفوز بأي مباراة، ولهذا، فإن هدفنا الآن هو الفوز بهذه المباريات السبعة... هذا ما سنحاول فعله.

وكان ليفربول سحق بيرنلي بثلاثية نظيفة قبل فترة التوقف الدولي ولكن هذه المباراة أثارت بعض الجدل حيث شهدت تفضيل اللاعب المصري محمد صلاح نجم ليفربول تسديد الكرة بدلا من تمريرها إلى زميله السنغالي ساديو ماني ما أصاب الأخير بشيء من الإحباط.

وحرص عدد من زملائهما بالفريق على تهدئة ساديو ماني ، وقال هيندرسون قائد الفريق إن هذا لم يكن أمرا سيئا مشيرا إلى أن لاعبي الفريق يساندون بعضهم البعض في كل وقت وهو أمر مهم.

وقال هيندرسون : "نرغب جميعا في تقديم أداء أفضل وفي تحسين المستوى. ولكننا متماسكون للغاية ويمكننا التعامل مع مثل هذه الأمور.

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ويتطلع مانشستر سيتي إلى مواصلة الضغط على ليفربول عندما يحل ضيفا على نورويتش سيتي العائد لدوري الدرجة الممتازة في إنجلترا.

واستهل مانشستر سيتي رحلة الدفاع عن لقبه بثلاثة انتصارات متتالية وتعادل واحد كما يتصدر الفريق قائمة الأفضل هجوما في الدوري برصيد 14 هدفا.

وكان نورويتش استهل عودته لدوري الدرجة الممتازة هذا الموسم بثلاث هزائم أمام ليفربول وتشيلسي وويستهام وفوز واحد على نيوكاسل كما سيواجه الفريق اختبارا صعبا للغاية مع استئناف فعاليات المسابقة حيث يستضيف حامل اللقب.

وتشهد هذه المباراة أفضل ثلاثة هدافين في الدوري الإنجليزي هذا الموسم حتى الآن وهم الأرجنتيني سيرخيو أغويرو متصدر جدول الهدافين برصيد ستة أهداف بفارق هدف واحد أمام كل من رحيم ستيرلنغ زميله في مانشستر سيتي وتيمو بوكي مهاجم نورويتش.

ويخوض كل من ليستر سيتي وكريستال بالاس ، اللذين فجرا مفاجأة مبكرة في الموسم الحالي ، اختبارا صعبا خارج ملعبه حيث يحل الأول ضيفا على مانشستر يونايتد والثاني على توتنهام يوم السبت.

وبخلاف ليفربول ومانشستر سيتي ، ما زال ليستر سيتي هو الفريق الوحيد الآخر الذي لم يتعرض لأي هزيمة حتى الآن حيث حقق انتصارين وتعادلين ويحتل المركز الثالث في جدول المسابقة برصيد ثماني نقاط فيما يحتل كريستال بالاس المركز الرابع برصيد سبع نقاط.

وقال مارك أولبرايتون لاعب خط وسط ليستر سيتي ، على موقع النادي بالانترنت: إذا نظرتم إلى المسابقة حاليا ، ستجدونا في وضع جيد ونتحلى بالثقة.

وفي باقي مباريات المرحلة ، يلتقي شيفيلد يونايتد مع ساوثهمبتون وولفرهامبتون مع تشيلسي وبرايتون مع بيرنلي يوم السبت وبورنموث مع إيفرتون وواتفورد مع أرسنال يوم الأحد وتختتم مباريات المرحلة بلقاء أستون فيلا وويستهام يوم الاثنين المقبل.