رسائل من لاعبي الأهلي إلى مؤمن زكريا بعد الحديث عن أزمته النفسية

الموجز

وجه لاعبو النادي الأهلي عدداً من الرسائل التدعيمية لدعم زميلهم وجناح الفريق مؤمن زكريا، وذلك بعد ساعات من ظهوره على قناة "MBC مصر" متحدثاً عن الأزمة النفسية التي يمر بها والتي أبعدته عن الملاعب وتدريبات الفريق الفترة الماضية.

وكشف مؤمن زكريا، خلال برنامج "اللعيب" الذي يقدمه الإعلامي مهيب عبد الهادي، عن تفاصيل الإصابة النفسية التي أبعدته عن الملاعب خلال الفترة الماضية لمدة ستة أشهر.

وأوضح زكريا أن الإصابة التي تعرض لها في الركبة أعقبها مرض والده وخضوع والدته لعملية جراحية بسببه، وهو ما أثر عليه سلبياً دون أن يجد أي مساندة من أحد.

وأضف نجم الأهلي أنه سيسافر خلال الفترة المقبلة إلى ألمانيا للعلاج للوقوف على إصابته ومدة العلاج، مشيرأً إلى أنه لا يعلم طبيعة الإصابة حيث أن الأشعة لم تُظهر شيئا ولكنه يشعر بآلام.

وانتقل مؤمن زكريا إلى صفوف النادي الأهلي عام 2015، قادما من فريق إنبي بعد نهاية إعارته للزمالك، وتمت إعارته إلى فريق أحد السعودي في يناير الماضي إلا أنه فسخ عقده مع النادي قبل أن يلعب، ليعود مجددا للقلعة الحمراء.

يأتي هذا في الوقت الذي يتواجد فيه الأهلي حاليا في غينيا بيساو استعدادا لمواجهة كانو سبورت، في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا 2019-2020.

وفي السياق ذاته، أرسل عدد من لاعبي النادي الأهلي رسائل إلى زميلهم وذاك من خلال حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

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شريف إكرامي:

الإصابات هي أصعب و أقوي إختبار لإرادة اللاعب و قوَته لكن عندما تواجه إصابه تهدد مشوارك كلاعب قبل الأوان هنا وَجَب علي الجميع الإلتفاف والدعم والمسانده، نحن جميعاً في انتظارك يا مؤمن للعوده أقوي مما كنت.. ألف سلامه عليك.

أحمد فتحي:

مؤمن يا اخويا وصديقي العزيز ربنا يشفيك ويعافيك شفاء لا يغادر سقما ان شاء الله ترجع احسن وأقوي من الأول كلنا معاك وفي ظهرك صبر جميل واستعين بالصبر والصلاة يا صديقي.

عمرو السولية:

كلنا معاك يا حبيبى وفى انتظار عودتك من تانى إن شاء الله هترجع أقوى من الأول خلى عندك ثقة فى ربنا وفى نفسك زى ما عودتنا.

مروان محسن:

اللهم اني أسئلك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل فرج كربة وان تشفيه وتمده بالصحة والعافية.

محمد هاني:

أنا متأكد إنها فترة وهتعدى يا حبيبى.. ربنا يشفيك و يعافيك يا صاحبى وهترجع احسن واقوى من الاول بكتير.

محمد مجدي أفشة:

ربنا يشفيك يارب.

أحمد الشيخ:

إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله إذا أحب قوماً ابتلاهم.. فمن رضي فله الرضى ومن سخط فله السخط.. ان شاء الله ترجع احسن من الاول يا حبيبى كلنا معاك وفى ضهرك.

وليد سليمان:

الإصابات هى أصعب وأقوى اختبار لإرادة الاعب وقوته لكن عندما تواجه أصابه تهدد مشوارك كلاعب قبل الأوان هنا وجب على الجميع الإلتفات والدعم والمساندة نحن جميعا فى انتظارك يا مؤمن للعوده أقوى مما كنت الف سلامة عليك. الف مليون سلامه عليك يا حبيبي ان شاء الله هترجع احسن من الاول كلنا معاك في انتظارك يا بطل.