نتيجة مباراة النصر والشباب في الدوري السعودي Al Nasr vs Al shabab

نعرض لزوارنا الكرام نتيجة مباراة النصر والشباب في الدوري السعودي، حيث يحل فريق الشباب ضيفا على فريق النصر على أرضية ملعب الملك فهد في إطار مباريات الجولة الثالثة من الدور السعودي للمحترفين “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان”.

ونعرض لكم في هذا المقال توقيت إقامة مباراة الديربي بين النصر والشباب والقنوات الناقلة للقاء، وكذلك سنقوم بمتابعة أحداث المباراة بين الفريقين على موقعنا اليوم، فتابعونا.

نتيجة مباراة النصر والشباب في الدوري السعودي

يدخل فريق النصر مباراة اليوم على أرضية ميدانه برغبة في الفوز وتحقيق التقاط الثلاث للاستمرار في صدارة ترتيب الدوري ومواصلة الزحف نحو اللقب للمرة الثانية على التوالي، وكان فريق النصر قد حقق الفوز في أول مبارتين له في الدوري السعودي على كل من ضمك والفتح.

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على الجانب الآخر يسعى فريق الشباب لتحقيق الانتصار في مباراة اليوم من أجل الدخول بقوة في المنافسة على لقب الدوري، حيث حصد الفريق 4 نقاط حتى الآن من فوز على فريق الفتح والتعادل مع فريق الفيصلي.

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توقيت مباراة النصر والشباب والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة الديربي اليوم بين النصر والشباب في تمام الساعة الثامنة و35 دقيقة مساء بتوقيت مكة المكرمة، السابعة و35 دقيقة مساء بتوقيت القاهرة.

وتنقل مباراة النصر والشباب اليوم على الهواء مباشرة من خلال قنوات KSA sport HD 2، ويقوم بالتعليق على مباراة اليوم المعلق المتميز عبدالله الحربي.

وسنقوم عبر موقعنا متابعة مباراة النصر والشباب اليوم لحظة بلحظة، فتابعونا.