يلا شوت Hd1 مشاهدة مباراة النصر والشباب بث مباشر yalla shoot كورة ستار الاسطورة ماتش النصر اليوم ضد...

يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والشباب yalla shoot بث مباشر ماتش النصر اليوم كورة ستار يوتيوب في دوري بن سلمان تابع لايف الاسطورة، تترقب الجماهير السعودية القمة الحاسمة التي تجمع بين العالمي والشباب على ملعب الملك فهد الدولي وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من البطولة المحلية لكرة القدم، ويسعى اصحاب الارض إلى مواصلة تألقهم في الفترة الأخيرة وتحقيق العلامة الكاملة من النقاط في رحلة الحفاظ على اللقب، تابعوا رابط livehd7 النصر والشباب مباشر للجوال بدون تقطيع.

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مباراة النصر والشباب بث مباشر kora star، سيتم إقامة مواجهة النصر ضد الشباب اليوم الجمعة في تمام الثامنة ونصف مساءا بتوقيت الرياض، السابعة ونصف بتوقيت القاهرة وستكون مُذاعة يلا شوت حصري عبر قناة ksa sports hd1 بتعليق عبدالله الحربي، النقل الحي النصر والشباب تويتر جول العرب.

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النصر والشباب الاسطورة دوري بلس، وسيدخل روي فيتوريا المدير الفني لأصفر العاصمة لقاء اليوم بصفوف شبه مكتملة من اللاعبين بعدما تأكد مشاركة هداف الفريق عبد الرزاق حمدالله ويحيى الشهري والجبرين، فيما سيفتقد خدمات النجم النيجيري أحمد موسى لعدم جاهزيته بعدما تعرض لإصابة قوية مع منتخب بلاده خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة.

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وكانت آخر مواجهة جمعت بين الفريقين بالدور الثاني من المسابقة وانتهت بفوز النصر بهدف دون رد أحرزه المتألق حمدالله.