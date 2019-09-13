Now يلا شوت KSA سبورت مشاهدة مباراة الاتحاد وضمك بث مباشر اليوم الجمعة الدوري السعودي 13-9-2019...

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التشكيلة الرسمية لـ #الاتحاد أمام ضمك مساء اليوم || • فواز القرني • منصور – فلاته – داكوستا – العبود • فيكيو – الأحمدي – فيلانويفا • خمينيز • برويجوفيتش – رومارينهو

وسوف تنقل المباراة على الهواء من خلال قناة السعودية الرياضية الثانية، وذلك في تمام الساعة السابعة إلا عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، بث مباشر مباراة الاتحاد وضمك كورة ستار كورة أون لاين بث مباشر مباراة الاتحاد وضمك بث مباشر كورة ستار كورة أون لاين الاتحاد وضمك بث مباشر yalla shoot الاسطورة للبث المباشر مباراة الاتحاد وضمك بث مباشر كورة أون لاين الاتحاد وضمك كورة أون لاين مباراة الاتحاد وضمك بث مباشر كورة لايف بث مباشر الاتحاد وضمك livehd7 الاتحاد وضمك رابط الاتحاد وضمك بث مباشر. وفي تمام الساعة السادسة إلا عشرة مساءً بتوقيت القاهرة.