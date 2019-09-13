ميسي يرحب بعودة نيمار الى برشلونة

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الجمعة 13 سبتمبر 2019

ميسي ونيمار

قال ليونيل ميسي، قائد فريق نادي برشلونة الكاتالاني لكرة القدم، إنه كان "سيُذهل" بعودة النجم البرازيلي نيمار إلى صفوف النادي، مصرّا في الوقت نفسه على أن برشلونة ما زال بامكانه الفوز بالألقاب دون نيمار.



وقال ميسي في حوار صحفي أجرته معه صحيفة سبورت الكاتلانية هذا الأسبوع إن عودة نيمار، الذي لعب في صفوف برشلونة بين عامي 2013 و2017، قبل أن ينتقل إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، من شأنها تعزيز حظوظ النادي.

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وقال ميسي في الحوار الصحفي "سأكون مبتهجا للغاية لو عاد نيمار"، مضيفا "أتفهم بأن ذلك لن يتفق عليه الجميع، وهذا أمر متوقع بعد الملابسات التي احاطت بمغادرته والطريقة التي تخلى بها عنّا".

ولكنه عاد للقول "‘عندما تنظرون إلى الزاوية الرياضية، فنيمار بالنسبة لي يعد واحدا من أفضل لاعبي الكرة في العالم، وعودته إلى برشلونة كانت ستعزز بلا شك آمالنا في تحقيق ما نريده من نتائج".

وكان لغط كبير قد أحاط برغبة نيمار، البالغ من العمر 27 عاما، بالانتقال من باريس سان جرمان - النادي الذي انفق مبلغا كبيرا بلغ 222 مليون يورو لشرائه من برشلونة في عام 2017. وكان ناديا برشلونة وريال مدريد يتنافسان على الاستحواذ عليه.