شكرا لقرائتكم خبر عن بن جلوي يشكر "الخليج 365" على تقرير «الصميماء» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالكريم الذيابي (الطائف)

شكر رئيس الاتحاد السعودي للهجن الأمير فهد بن جلوي تميّز "الخليج 365" في تغطياتها لمهرجان ولي العهد وخصوصاً في تقرير سلالة البكرة الصميماء الاستقصائي، مشيرا إلى أنه جهد صحفي لافت يعكس اهتمام الصحافة السعودية لإبراز هذا التراث العريق.

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وأكد بن جلوي لـ«الخليج 365» أنه سيتم كشف تفاصيل مشروع إحياء تراث الهجن على طريق الهجرة وذلك عقب الاتفاقية التي تم توقيعها مع وزارة الحج والعمرة، كما سيتم كشف مشروع رحلة الشتاء والصيف ودرب البخور.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي على هامش كسر مهرجان ولي العهد للهجن في الطائف بنسخته الثانية الرقم القياسي المسجل باسمه في موسوعة غينيس للأرقام القياسية العام الماضي بـ11 ألف مطية مشاركة في النسخة الماضية، فيما حقق العام الحالي 13377 مطية متجاوزاً الرقم السابق، وأضاف بن جلوي أن طموحهم «عنان السماء» وسيتم الكشف عن الإنجاز الرابع قريباً.

من جهته، كشف لـ«الخليج 365» مندوب «غينيس» أحمد جمال الدين، أن اتحاد الهجن السعودي أول جهة رسمية تحصد 3 إنجازات في عام، وذلك بتسجيل 11 ألف مطية العام الماضي، والكشف عن أكبر مجسّم للهجن في العالم قبل شهر، واليوم بتسجيل 13377 مطية.