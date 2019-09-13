شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «اتحاد الهجن» لـ«الخليج 365»: جاهزون لدخول العنصر النسائي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أمل السعيد (الطائف) أكد لـ«الخليج 365» رئيس الاتحاد السعودي للهجن نائب رئيس الاتحاد الدولي للهجن الأمير فهد بن جلوي جاهزية الاتحاد لدخول العنصر النسائي، سواء كانت المرأة مالكة للهجن أو معلقة أو محللة للسباقات. وقال الأمير فهد بن جلوي في تصريح خاص لـ«الخليج 365»: «نحن جاهزون ونرحب بهن».



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس «اتحاد الهجن» لـ«الخليج 365»: جاهزون لدخول العنصر النسائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.