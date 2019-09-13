شكرا لقرائتكم أبو اليزيد يقود الجبهة اليسرى للإسماعيلي ضد أهلي بني غازي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الرأي بالجهاز الفني للإسماعيلي بقيادة الصربي ميودراج يسيتش على توظيف أحد المدافعين في مركز الظهير الأيسر خلال مباراة الدراويش الودية أمام أهلي بني غازي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الملك محمد الخامس "البطولة العربية" في ظل النقص العددي بصفوف الفريق الأصفر بهذا المركز.

واهتدى الرأي داخل الجهاز الفني للدراويش على توظيف إبراهيم أبو اليزيد الوافد حديثا للدراويش من نادي الداخلية في مركز الظهير الأيسر في ظل عدم وجود ظهير أيسر أساسي، وبحث الإدارة عن تدعيم هذا المركز قبل غلق باب الانتقالات الصيفية الحالية.

ودرب الجهاز الفني للإسماعيلي أبو اليزيد على اللعب في مركز الجبهة اليسرى تمهيدا للاستعانة به في هذا المركز بمباراة أهلي بني غازي الليبي.