شكرا لقرائتكم الطبيب المعالج ينصح حسام حسن بالراحة 10 أيام... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل نصح الطبيب المعالج لـ حسام حسن المدير الفني لسموحة بالحصول على قسط من الراحة لمدة 10 أيام بعد إجراء عملية جراحية في الفقرات الثالثة والرابعة ، حيث طالبه بعدم الحركة لمدة 10 أيام كاملة.
كان حسام حسن قد اشتكى من بعض الآلام في الغضروف الأمر الذي أدى إلى نقله إلى إحدى المستشفيات وتم عمل جراحة سريعة له.
وحرص فرج عامر رئيس نادي سموحة على الاتصال بحسام حسن للاطمئنان على حالته الصحية.
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