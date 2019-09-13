شكرا لقرائتكم تشكيل الإسماعيلي أمام أهلي بني غازي.. الشامي ووجيه يقودان الهجومي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الصربي ميودراج يسيتش المدير الفني للإسماعيلي تشكيل فريقه الذي سيواجه أهلي بني غازي الليبي في السادسة مساء اليوم الجمعة على ملعب الإسماعيلية في ذهاب دور الـ32 لبطولة الملك محمد الخامي "البطولة العربية". ويتكون تشكيل الإسماعيلي من: حراسة المرمى: محمد فوزى خط الدفاع: أسامة إبراهيم - باهر المحمدى - محمد مجدى الجمل - إبراهيم أبو اليزيد Advertisements خط الوسط: أحمد مدبولى - محمود دونجا - محمد بيومى - عبد الرحمن مجدى خط الهجوم: محمد الشامى - وجيه عبد الحكيم البدلاء : محمد مجدي - محمد هاشم - أحمد أيمن - عماد حمدي - همام طارق - محمد حمدى زكى - بينسون شيلونجو

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تشكيل الإسماعيلي أمام أهلي بني غازي.. الشامي ووجيه يقودان الهجومي... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.