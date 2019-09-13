شكرا لقرائتكم الخطيب يحفز فايلر في مهمته الأولى مع الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جاء ذلك في اتصال هاتفي للخطيب مع طارق قنديل عضو مجلس الإدارة ورئيس بعثة الأهلي في غينيا الاستوائية الذي طمأن رئيس الأهلي على كافة الأمور المتعلقة بالبعثة ، مؤكدا توفر المناخ المناسب أمام الجهاز الفني واللاعبين لتقديم المباراة التي تليق بالأهلي.
وطلب الخطيب من رئيس بعثة الأهلي نقل تحياته للجهاز الفني واللاعبين مشددا على ثقته في قدرة الفريق على تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الغد أمام بطل غينيا الاستوائية تسهل مهمة الأهلي في لقاء العودة.
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