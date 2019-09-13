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الخطيب يحفز فايلر في مهمته الأولى مع الأهلي...

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جدة - عمرو شويل حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على الاطمئنان على بعثة الفريق الأحمر المتواجدة حاليا في غينيا الاستوائية قبل مواجهة فريق «كانو سبورت» في المباراة التي تقام على استاد مالابو في السادسة من مساء غدٍ ،السبت، بتوقيت القاهرة ضمن ذهاب دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا.

 

وأكد الخطيب ثقته الكاملة في الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر واللاعبين لتقديم العرض المنتظر وتحقيق نتيجة إيجابية تساعد الفريق في مباراة العودة بمصر وتصعد بالأهلي إلى دور المجموعات ومواصلة التقدم بخطوات ثابته في مشوار البطولة لحصد لقب دوري أبطال إفريقيا، وإسعاد جماهير الأهلي.

 

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جاء ذلك في اتصال هاتفي للخطيب مع طارق قنديل عضو مجلس الإدارة ورئيس بعثة الأهلي في غينيا الاستوائية الذي طمأن رئيس الأهلي على كافة الأمور المتعلقة بالبعثة ، مؤكدا توفر المناخ المناسب أمام الجهاز الفني واللاعبين لتقديم المباراة التي تليق بالأهلي.

 

وطلب الخطيب من رئيس بعثة الأهلي نقل تحياته للجهاز الفني واللاعبين مشددا على ثقته في قدرة الفريق على تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الغد أمام بطل غينيا الاستوائية تسهل مهمة الأهلي في لقاء العودة.

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