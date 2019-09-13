الزمالك يفاوض "هدف الأهلى" والضحية مغربي...

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جدة - عمرو شويل لازالت إدارة نادي الزمالك ترغب فى تدعيم خط هجومها بلاعب أجنبي جديد، رغم اقتراب فترة غلق باب القيد المحلي والمقرر لها يوم 16 سبتمبر الجاري.
وأكد مصدر داخل نادي الزمالك أن الزامبي جاستن تشونجا مهاجم أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي تم عرضه على القلعة البيضاء، من قبل بعض الوسطاء بعد فشل انتقاله للأهلى عقب تراجع الإدارة الحمراء عن التعاقد معه، بسبب قيده مع ناديه بالقائمة الافريقية، ولفشل الأهلى فى تسويق أحد لاعبيه الأجانب للتعاقد مع مهاجم أفريقي بديل.
وتعد العقبة أمام الزمالك فى ملف التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد هو ايجاد صعوبة فى تسويق المغربي خالد بوطيب الذي ترغب إدارة النادي فى تسويقه بعد فشله فى إثبات نفسه مع الفريق ولم ينجح فى تقديم ما يشفع له ليكون مهاجم الفريق الأبيض الأساسي.
وفى حالة نجاح الزمالك فى تسويق خالد بو طيب سيكون تشونجا من ضمن أبرز المرشحين لتدعيم الهجوم الأبيض، وان كان الأمر يبدو صعباً بسبب ضيق الوقت قبل غلق باب القيد المحلي.
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