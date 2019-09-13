شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف الصفقة المنتظرة بين الأهلي وبيراميدز قبل غلق الميركاتو الصيفي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يبدو أن هناك مفاجأة وشيكة مُنتظر حدوثها فى سوق الانتقالات الحالى قبل غلق باب القيد يوم 16 سبتمبر الجاري وهو أخر موعد لاستبدال اللاعبين فى قوائم جميع الأندية.
وبعد خسارة بيراميدز لنهائي كأس مصر أمام الزمالك أندلع بركان من الغضب داخل أروقة النادي، لتعقد الإدارة الفنية أكثر من جلسة لبحث احتياجات الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد، ليتم الاستقرار على التعاقد مع مدافع أجنبي والأقرب اللاعب اللإيفواري وينفرد، وكذلك هناك اتجاه للتعاقد مع لاعب لتدعيم خد الهجوم.
وأكد مصدر داخل النادي الأهلى أن بيراميدز جدد مفاوضاته مع النادي لاستعارة أحمد حمدي صانع ألعاب الفريق الشاب ليكون بديل لعبد الله السعيد والذي يجد الفرنسي ديسابر المدير الفني لبيراميدز صعوبة كبيرة فى تعويضه.
وأصبح الخلاف الوحيد حالياً رغم اتفاق ناديي الأهلي وبيراميدز هو رفض أحمد حمدي لفكر تمديد عقده مع القلعة الحمراء، قبل الخروج للإعارة، وتحاول إدارة الأهلي اقناع اللاعب بفكرة تمديد عقده والخروج إعارة لكنه يرفض حتى هذه اللحظة.
ويأتي ترحيب الأهلي بإعارة أحمد حمدي لصفوف بيراميدز، لرغبة النادي الأحمر فى قيد كريم نيدفيد بقائمة الموسم الجديد وهو ما يستلزم رحيل أحد اللاعبين قبل غلق الميركاتو الصيفي.
كان الأهلى قد تلقى عرضاً من نادي جوريكا الكرواتي والذي طلب استعارة أحمد حمدي لمدة موسم، على أن يتم وضع بند فى العقد يمنح النادي الكرواتي الحق فى شراء اللاعب بشكل نهائي بعد انتهاء مدة الإعارة مقابل مليون و200 ألف دولار، ورفض مسئولو الأهلى العرض للخلاف حول المقابل المادي بين الجانبيين.
كانت هذه تفاصيل خبر الخليج 365 يكشف الصفقة المنتظرة بين الأهلي وبيراميدز قبل غلق الميركاتو الصيفي... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.