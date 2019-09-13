شكرا لقرائتكم مارتن يول وكارتيرون يدعمان مؤمن زكريا في أزمة إصابته... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص الهولندى مارتن يول والفرنسى باتريس كارتيرون مدربا الأهلى السابقين على دعم مؤمن زكريا في أزمته الحالية بعد ابتعاده عن الملاعب . ونشر مارتن يول صوراً له برفقة مؤمن زكريا وعلق : "عزيزي مؤمن ، أتمنى أن تكوني أقوى مما كنا عليه في النادي الأهلي" فيما نشر كارتيرون صورة مؤمن زكريا وعلق : "نعلم جميعاً أنك لاعب عظيم وأتمنى أن تعود سريعاً " مؤمن زكريا خرج من قائمة الأهلي للموسم الجديد بسبب إصابة يعانى منها ويعالج بسببها حاليا فى ألمانيا على فترات. Advertisements صاحب الـ31 عاما شارك فى 6 مباريات فقط خلال الموسم الماضي، قبل أن يخرج معارا لنادي أحد ويقطع الإعارة سريعا بسبب الإصابة. عزيزي مؤمن ، أتمنى أن تكوني أقوى مما كنا عليه في النادي الأهلي

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