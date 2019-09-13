150 مشجع يؤازرة الزمالك ضد جينيراسيون فوت السنغالي...

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جدة - عمرو شويل الزمالك ضد جينيراسيون فوت السنغالي حصل نادي الزمالك على 150 دعوة لحضور الجماهير البيضاء، لمباراة الفريق الكروي أمام جينيراسيون فوت غدا السبت في ذهاب دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا. وشهد الاجتماع الفني لمباراة الزمالك ضد جينيراسيون فوت، الاتفاق على حصول البعثة البيضاء على 150 دعوة لحضور الجماهير، بخلاف 5 دعوات للتواجد فى المقصورة الرئيسية لملعب المباراة. وأعلن الجهاز الفني لفريق الزمالك، عن برنامج الفريق الكروي اليوم فى السنغال حيث أدي الفريق الأبيض صلاة الجمعة في الواحدة والثلث ظهرا وألقي الخطبة الدكتور منتصر الرملاوي الإداري ، ثم يلقي الجهاز الفني للزمالك بقيادة الصربي ميتشو، محاضره للاعبين في الثانية إلا ربع بعدها يتناول اللاعبون وجبة الغذاء في الثانية والربع عصرا. وسيتجمع فريق الزمالك في الرابعة والربع داخل فندق الإقامة بالسنغال للذهاب إلى ملعب التدريب "لاديور" على أن يقام مران اليوم في السادسة مساءا.

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