شكرا لقرائتكم 150 مشجع يؤازرة الزمالك ضد جينيراسيون فوت السنغالي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الزمالك ضد جينيراسيون فوت السنغاليحصل نادي الزمالك على 150 دعوة لحضور الجماهير البيضاء، لمباراة الفريق الكروي أمام جينيراسيون فوت غدا السبت في ذهاب دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا.
وسيتجمع فريق الزمالك في الرابعة والربع داخل فندق الإقامة بالسنغال للذهاب إلى ملعب التدريب "لاديور" على أن يقام مران اليوم في السادسة مساءا.
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