شكرا لقرائتكم الزمالك بزيه التقليدي وجينيراسيون بالعنابي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أسفر الاجتماع الفني لمباراة الزمالك ضد جينيراسيون فوت السنغالي والمقرر إقامتها غدا السبت عن الاتفاق على ارتداء الفريق زيه الرسمي، بينما يرتدي الحارس الزي الأصفر. بينما يرتدي بطل السنغال الزي العنابي وحارسه الزي الأزرق. ويواجه الزمالك الذي وصل السنغال أمس الأول الأربعاء فريق جينيراسيون فوت غدا السبت في ذهاب دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا.

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