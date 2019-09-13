شكرا لقرائتكم بالصور .. سهل حشيش تتزين لاستقبال وفد الكاف... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تستعد مدينة سهل حشيش لحفل توقيع عقود تنظيم حفل اختيار أفضل لاعب أفريقي للعام الحالي، ويلي الحفل مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل الحفل. ويحضر الحفل أحمد أحمد رئيس الاتحاد الافريقي، وفاطمة سامورا سكرتير عام الكاف، ورجل الاعمال المصري كامل ابو علي، وعمرو الجنايني رئيس اللجنة الخامسية القائم بأعمال رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، ومحمود الخطيب رئيس النادي الاهلي، ومحافظ البحر الاحمر احمد عبدالله.

حفل أفضل لاعب أفريقي

حفل أفضل لاعب أفريقي Advertisements

حفل أفضل لاعب أفريقي

حفل أفضل لاعب أفريقي

حفل أفضل لاعب أفريقي

حفل أفضل لاعب أفريقي

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