شكرا لقرائتكم بعد خروجها من "فلاشينغ ميدوز".. أوساكا تستغني عن مدربها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أنهت نجمة التنس اليابانية نعومي أوساكا، المصنفة الرابعة على العالم، تعاونها مع مدربها جيرمين جينكينز عقب الأداء المحبط الذي ظهرت به في بطولة أميركا المفتوحة "فلاشينغ ميدوز" هذا الشهر.

وقالت أوساكا، التي تراجعت عن صدارة التصنيف العالمي يوم الاثنين الماضي: شعرت بأنه الوقت المناسب لإجراء تغيير، وذلك في منشور لها عبر حسابها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، مضيفة: إنها صدمة.

وبدأ جنيكنز تدريب أوساكا في فبراير بعد الإقالة المفاجئة لمدربها السابق ساشا باكين، وأرجعت ذلك حينها إلى "خلافات غير قابلة للتسوية"، وذلك بعد أسبوعين من فوزها بلقب بطولة أستراليا المفتوحة، ثاني ألقابها في بطولات الغراند سلام الأربع الكبرى. وخرجت أوساكا من الدور الرابع لبطولة فلاشينغ ميدوز هذا العام.