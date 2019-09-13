شكرا لقرائتكم سيلاديس يستبعد 4 لاعبين من قائمة فالنسيا أمام برشلونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن ألبرت سيلاديس، المدير الفني الجديد لنادي فالنسيا الإسباني لكرة القدم، عن قائمة فريقه الذي يستعد لمواجهة نظيره برشلونة، على ملعب الأخير "كامب نو" يوم السبت في إطار منافسات بطولة الدوري الإسباني "الليغا".

وخلت القائمة من أسماء تيري كوريا والياكيم مانغالا ومانو بايخو وروبن سوبرينو، وذلك لأسباب فنية، بالإضافة إلى كارلوس سولير وكريستيانو بيتشيني للإصابة.

وأعرب سيلاديس عن ثقته بتحقيق بداية جيدة في مستهل مشواره مع فالنسيا، عقب توليه منصب المدير الفني للأخير قبل أيام قليلة خلفا للمدرب السابق مارسيلينو غارسيا تورال.

وضمت قائمة فالنسيا كلا من ياسبر سيلسن وخاومي دومينيك ودانيل فاس وخوسيه لويس غايا وخاومي كوستا وازيكيل غاراي وغابرييل باوليستا ومختار دياخابي و فرانسيس كوكلين وجيوفري كوندوبيا ودانيل باريخو وغيران توريس وغونزالو غويديس ودينيس تشيرشيف وكانغ ان لي ورودريغو مورينو وكيفن غاميرو وماكسي غوميز.