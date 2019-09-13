شكرا لقرائتكم مانشستر سيتي يفقد لابورت لمدة 6 أشهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الإسباني جوسيب غوارديولا مدرب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، غياب قلب دفاعه الفرنسي إيمريك لابورت عن الملاعب لفترة قد تصل إلى ستة أشهر، بعد خضوعه لعملية جراحية في الركبة اليمنى.

وقال المدرب الكاتالوني إن أحد أغلى المدافعين في العالم سيبتعد لفترة "ستكون طويلة. خمسة أشهر أو ستة"، وذلك خلال مؤتمر صحافي يوم الجمعة عشية استئناف مباريات الدوري الممتاز بعد فترة التوقف الدولية.

وأصيب لابورت في المباراة ضد برايتون (4-صفر) في 31 أغسطس الماضي ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز، وخضع مطلع سبتمبر الحالي لعملية جراحية ناجحة، بحسب ما أعلن فريقه.