نتيجة مباراة الاتحاد وضمك في الدوري السعودي | Ittihad vs Damac

نعرض لزوارنا الكرام نتيجة مباراة الاتحاد وضمك في الدوري السعودي، حيث يحل فريق الاتحاد ضيفا ثقيلا على فريق ضمك اليوم الجمعة على أرضية ملعب فريق ضمك بأبها لإطار مباريات الجولة الثالثة من دوري المحترفين السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان”.

ونوفر لكن في هذا المقال توقيت إقامة مباراة الاتحاد وضمك والقنوات الناقلة للقاء، بالإضافة إلى أننا سنقوم بمتابعة أحداث مباراة اليوم بين الاتحاد وضمك لحظة بلحظة.

نتيجة مباراة الاتحاد وضمك في الدوري السعودي

يدخل فريق اتحاد جدة مباراة اليوم برغبة في تحقيق الفوز في اللقاء الثاني له في بطولة الدوري، حيث فاز الفريق في المباراة الأولى له في الدوري على فريق الرائد بنتيجة 3/1، ويحتل فريق الاتحاد المركز السابع في بطولة الدوري برصيد 3 نقاط.

على الجانب الآخر يسعى فريق ضمك إلى استغلال عامل الأرض والجمهور من أجل تحقيق الانتصار الأول له في الدوري، حيث خسر الفريق أول مبارتين له في الدوري على يد النصر والعدالة.

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توقيت مباراة الاتحاد وضمك والقنوات الناقلة

تنطلق صافرة بداية مباراة اليوم الجمعة الموافق 13 سبتمبر بين فريقي الاتحاد وضمك في تمام الساعة السادسة و50 دقيقة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة و50 دقيقة مساء بتوقيت القاهرة.

وتنقل مباراة اليوم بين الاتحاد وضمك على الهواء مباشرة عبر قناة KSA sport HD 2، ويقوم بالتعليق على مباراة اليوم المعلق مشاري القرني.

وسنقوم من خلال موقعنا متابعة مباراة الاتحاد وضمك في الدوري السعودي، فتابعونا.