موعد مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت دوري أبطال إفريقيا 2020

الزمالك وجينيراسيون فوت، مباراة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا 2020، يبدأ الزمالك مشواره الإفريقي بمهمة صعبة حين يلاقي بطل السنغال في دور ال 32 من البطولة الأكبر والأهم في إفريقيا، ويسعى الزمالك للحصول على البطولة الغائبة عنه منذ 2001 بذكريات جمال عبد الحميد، ويدخل الزمالك المباراة منتشياً بعد أن تمكن من تحقيق بطولة كأس مصر 2019 على حساب نادي إف سي بيراميدز بثلاثية نظيفة.

مباراة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا 2020

تمكن الزمالك من الحصول على المركز الثاني في بطولة الدوري الممتاز مما أهله للعب في دوري أبطال إفريقيا 2020، ومن الجدير بالذكر أن الزمالك تمكن من تحقيق لقب بطولة الكونفدرالية الإفريقية 2019 على حساب نهضة بركان المغربي، ويسعى الزمالك بقيادة مدربه الجديد ميتشو للفوز في مباراة جينيراسيون فوت، الأمر الذي يُعطي دفعة معنوية كبيرة للفريق.

موعد مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت

تنطلق مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السبت الموافق 14/9/2020 في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ويسعى الزمالك لمواصلة التألق بعد الفوز على فريق ديكيداها الإثيوبي بنتيجة كبيرة، كما يحاول الزمالك استعادة السيادة الإفريقية الغائبة عن الفريق.

الزمالك وجينيراسيون فوت 2020

أكد “ميتشو” مدرب الزمالك الجديد حرصه التام على المنافسة في كل البطولات التي يخوضها الفريق، كما أكد على إعجابه الشديد بمجموعة اللاعبين بالزمالك، وهو الأمر الذي يرفع سقف طموحات الجماهير التي تطمح للفوز بجميع البطولات التي يخوضها الفارس الأبيض.