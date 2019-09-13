محاولات لإذاعة مباراة جينراسيون فوت والزمالك بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

باتت مباراة جينراسيون فوت والزمالك في ذهاب الدور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا مهددة بعدم الإذاعة.

وعلم الخليج 365 أنه هناك ضعف في الإمكانيات في السنغال مما يجعل التليفزيون السنغالي غير قادر على انتاج هذه المباراة.

وقال مصدر إنه هناك تحركات من الجانب المصري من أجل حل هذه الأزمة من أجل تذليل العقبات على أمل أن يتم نقل هذه المباراة على إحدى القنوات المصرية.

ومن المقرر أن تُقام المباراة يوم السبت عند الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة.