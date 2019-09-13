الخطيب يؤكد ثقته في فايلر ولاعبي الأهلي أمام كانو سبورت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

اطمأن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على بعثة الفريق المتواجدة حاليا في غينيا الاستوائية لمواجهة كانو سبورت في دوري أبطال إفريقيا، مؤكدا ثقته الكاملة في اللاعبين والجهاز الفني الجديد بقيادة السويسري رينيه فايلر.

ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في المباراة المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساء غد السبت بتوقيت القاهرة على ملعب استاد العاصمة مالابو، في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري الأبطال.

وأكد الخطيب ثقته الكاملة في الجهاز الفني واللاعبين لتقديم العرض المنتظر وتحقيق نتيجة إيجابية تساعد الفريق في مباراة العودة بمصر وتصعد بالأهلي إلى دور المجموعات ومواصلة التقدم بخطوات ثابتة في مشوار البطولة لحصد لقب دوري أبطال إفريقيا وإسعاد جماهير الأهلي.

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وأفاد الموقع الرسمي للأهلي أن ذلك جاء في اتصال هاتفي للخطيب اليوم الجمعة مع طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة ورئيس بعثة الأهلي في غينيا الاستوائية، الذي طمأن رئيس الأهلي على كافة الأمور المتعلقة بالبعثة، مؤكدا توفر المناخ المناسب أمام الجهاز الفني واللاعبين لتقديم المباراة التي تليق بالأهلي.

وطلب الخطيب من رئيس بعثة الأهلي نقل تحياته للجهاز الفني واللاعبين، مشددا على ثقته في قدرة الفريق على تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الغد أمام بطل غينيا الاستوائية تسهل مهمة الأهلي في لقاء العودة.

وكان الأهلي تأهل لدور الـ32 بالبطولة القارية بعد فوزه العريض على فريق اطلع بره بطل جنوب السودان بنتيجة 13-صفر، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب للدور التمهيدي للمسابقة.

يذكر أن الأهلي يملك الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا برصيد 8 ألقاب، يليه الزمالك ومازيمبي الكونغولي برصيد 5 ألقاب لكل منهما، ثم الترجي التونسي الذي توج باللقب أربع مرات من قبل.