الجونة ينفي التفاوض مع الأهلي بشأن أحمد حمدي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

نفى نادي الجونة تفاوضه مع الأهلي بشأن التعاقد مع أحمد حمدي لاعب القلعة الحمراء.

وكان الجونة قد حصل على خدمات عدد من لاعبي الأهلي الموسم الماضي على سبيل الإعارة منهم أحمد حمدي.

وقام الجونة بتجديد استعارة أكرم توفيق وأحمد ياسر ريان ومحمود الجزار ولم يتم تجديد إستعارة أحمد حمدي.

ونشر المركز الإعلامي للجونة بيانًا قصيرًا جاء فيه : "ينفي نادي الجونة دخوله في مفاوضات مع النادي الأهلي بشأن ضم أحمد حمدي كما تردد على بعض وسائل الإعلام."