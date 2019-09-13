محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):
نفى نادي الجونة تفاوضه مع الأهلي بشأن التعاقد مع أحمد حمدي لاعب القلعة الحمراء.
وكان الجونة قد حصل على خدمات عدد من لاعبي الأهلي الموسم الماضي على سبيل الإعارة منهم أحمد حمدي.
وقام الجونة بتجديد استعارة أكرم توفيق وأحمد ياسر ريان ومحمود الجزار ولم يتم تجديد إستعارة أحمد حمدي.
ونشر المركز الإعلامي للجونة بيانًا قصيرًا جاء فيه : "ينفي نادي الجونة دخوله في مفاوضات مع النادي الأهلي بشأن ضم أحمد حمدي كما تردد على بعض وسائل الإعلام."
كانت هذه تفاصيل خبر الجونة ينفي التفاوض مع الأهلي بشأن أحمد حمدي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.