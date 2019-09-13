ميتشو مع الزمالك.. شيكابالا الأكثر فاعلية.. والثنائي الأقل استخداما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

يحل الزمالك بقيادة مدربه الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" ضيفًا على فريق جينيراسيون فوت السنغالي في الثامنة من مساء غد السبت، في ذهاب دور الـ32 لمسابقة دوري أبطال إفريقيا (2019-2020).

وتأهل الزمالك لدور الـ32، بعد فوزه الكبير على فريق (ديكاداها) الصومالي بنتيجة 13-0، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب للدور التمهيدي، لتضعه القرعة في مواجهة فريق جينيراسيون السنغالي بالدور التمهيدي الثاني.

وبدأ الزمالك موسمه تحت قيادة جهاز فني جديد بقيادة ميتشو، الذي قاد الفريق للتتويج بلقب كأس مصر مؤخرا، وكذلك أشرف على الفريق في مباراة الإياب أمام ديكاداها الصومالي، التي انتهت بفوزه (6-0).

4 مباريات خاضها ميتشو مع الزمالك محققًا العلامة الكاملة دون أن تُهتز شباكه بأي هدف، بعد تدشين مهمته باكتساح ديكاداها (6-0)، قبل الفوز على كل من مصر المقاصة والاتحاد السكندري وبيراميدز في الكأس.

وبرز خلال تلك الفترة محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الفريق، بعدما دوّن ظهوره في المباريات الأربعة ليستعيد تألقه المعهود تحت قيادة ميتشو، إلا أن المدرب الصربي استبعده من قائمة الفريق في مباراة الغد لإراحته.

شيكا العائد إلى الزمالك بعد قضاء رحلتي إعارة إلى الرائد السعودي وأبولون سميرني اليوناني تمكن من تسجيل هدفين وصناعة مثلهما، ليقود صاحب الـ33 عاما فريقه للتأهل لدور الـ32 في إفريقيا وحصد لقب الكأس.

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كما أصبح النجم الصاعد إمام عاشور، المنضم للزمالك قادما من غزل المحلة بعد نهاية إعارته لحرس الحدود، الورقة الرابحة بالنسبة لميتشو، حيث شارك صاحب الـ21 عامًا كبديل في الثلاث مباريات بكأس مصر.

إلا أن الثنائي محمد حسن وكريم بامبو هما الأقل استخداما مع ميتشو، حيث لم يظهرا إلا في المباراة الأولى أمام ديكاداها بدوري الأبطال بعدما شارك الأول في 38 دقيقة فقط والأخير في 45 قبل أن يتم استبدالهما.

وفي ظل غياب الثنائي محمود شيكابالا ومحمد أوناجم، قد يعتمد ميتشو على بامبو أساسيا في مواجهة بطل السنغال غدا، بعد التقارير التي أشارت إلى أن المدرب استبعد لاعب الإسماعيلي السابق لأسباب انضباطية.

أما على مستوى الدفاع، فيعتمد ميتشو اعتمادا كليا على الرباعي حمدي النقاز ومحمود علاء ومحمد عبدالغني وعبدالله جمعة، خلف الثنائي طارق حامد وفرجاني ساسي في الوسط، مع وجود عدة خيارات هجومية في الأمام.

وبعد رحيل الكونجولي كابونجو كاسونجو وفي ظل عدم جاهزية المغربي خالد بوطيب، يتبع ميتشو سياسة المداورة بين المهاجم الشاب مصطفى محمد -العائد بعد نهاية إعارته- وعمر السعيد في مركز رأس الحربة للفريق.

يُذكر أن الزمالك يسعى لإعادة أمجاده في بطولة دوري الأبطال الإفريقي والتتويج باللقب الغائب منذ 17 عاما، تحت قيادة ميتشو الذي يعد خبيرا في كرة القدم الإفريقية بعدما خاض العديد من التجارب في القارة السمراء.