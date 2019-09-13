شاهد..مران الزمالك الأول استعدادا لبطل السنغال

يواجه الزمالك الذي وصل السنغال أمس الأول الأربعاء فريق جينيراسيون فوت غدا السبت في ذهاب دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا. السبت في ذهاب دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا. وبدأ لاعبو الزمالك تدريباتهم الجماعية استعدادا لمباراة الغد أمام بطل السنغال، بالعاصمة السنغالية داكار. شاهد تدريبات الزمالك

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